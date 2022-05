Lynn Van Royen te paard in Finse co-productie ‘Transport’: ‘Ze hebben mij twee vuile woorden geleerd’

‘Transport’, nieuw op Streamz, begint als een door en door Finse krimi – Kari’s en Jarkko’s zover het oog reikt – tot er halverwege de eerste aflevering plots op een Vlaamse manege wordt ingezoomd waar Geert Van Rampelberg en Lynn Van Royen blijken rond te wandelen, en ook Gène Bervoets, Joke Devynck en Michaël Pas de snuit weleens aan het venster steken. Jawel, u heeft het weer eens flink geraden: we hebben hier met een Fins-Belgische coproductie te maken.

LYNN VAN ROYEN «‘Transport’ gaat over een onderzoeksjournaliste (gespeeld door Emmi Parviainen, red.) die een microchip aantreft in babyvoeding, en na enig zoekwerk weet te achterhalen dat die uit een pony komt die verhandeld is in een Vlaamse manege. Mijn personage werkt in die manege, en draagt als het ware twee petten: ze houdt de mensen die zich inlaten met louche zaakjes graag te vriend, maar tegelijk gebruikt ze hun vertrouwen om iets aan die wanpraktijken te proberen doen.»

HUMO Schoolkrantvraagje: heb jij iets met paarden?

VAN ROYEN «Ik kan paardrijden. En ik vind het onwaarschijnlijk machtige, krachtige dieren, heel mysterieus ook. Maar de Finse scenariste en regisseuse (Auli Mantila, red.), die was er pas gek van. Je voelde dat goed tijdens de draaidagen: waren er paarden op de set, dan was ze in haar element. Ze hanteerde in haar regie ook een mildheid die volgens mij rechtstreeks terug te voeren is op het feit dat ze al zo lang met paarden werkt. Ze duwde ons nooit met harde hand in een bepaalde richting, maar liet ons vrij om zelf suggesties aan te dragen.»

HUMO Was het de eerste keer dat je met Finnen samenwerkte?

VAN ROYEN «Ja. Een aangename ervaring, al was het wel even wennen aan hun droge humor. Maar toen het ijs eenmaal gebroken was, hebben ze me enkele Finse woordjes aangeleerd: ‘dank je wel’ en ‘ik hou van jou’, en ook twee vuile woorden. Vraag me niet om ze nu te herhalen, want ik ben alles alweer vergeten – de opnames dateren van meer dan twee jaar geleden. Ik ben inmiddels al lang met andere projecten in de weer.»

HUMO Met name?

VAN ROYEN «Ik ben net klaar met ‘Arcadia’, een Belgisch-Nederlandse coproductie. En op dit moment ben ik aan het draaien voor het tweede seizoen van ‘Onder vuur’ én van ‘Fair Trade’. Én ik ben een opleiding tot herborist aan het volgen, omdat ik het fascinerend vind hoeveel natuurlijke middeltjes er bestaan om allerhande lichamelijke klachten te bestrijden – veel gezonder dan al die pilletjes.»

HUMO Mijn zoontje van drie zit al een paar dagen met een vervelende slijmhoest. Wat raad je me aan?

VAN ROYEN «Een herborist mag niet rechtstreeks zeggen: neem dit, of doe dat. Dat is heel duidelijk door de wetgeving bepaald.»

HUMO Maar?

VAN ROYEN (lacht) «Maar anders zou ik je thymol aanraden, een product dat uit de olie van tijm wordt gewonnen.»

HUMO Kiitos.

VAN ROYEN «Ja, nu weet ik het weer: dát is ‘dank je wel’ in het Fins!» (nj)

