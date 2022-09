Maaike Cafmeyer acteert zó goed in ‘Chantal’, ze lijkt wel door iets heiligs bezield

De openingsscène van ‘Chantal’ is something else. Diep in de Westhoek, in het fictieve dorp Loveringem, loopt Chantal Vantomme een café binnen dat liever een saloon zou zijn. Er ontstaat meteen een geschil met de man achter de tapkast en Sheriff, de plaatselijke politie-inspecteur die zijn leven liever als een sequentie uit een western ziet dan als een minuut uit ‘Man bijt hond’. Wat volgt is bevreemdend, door en door komisch, en door een laconiek surrealisme gekust.

Op zich berust die opening op een genrecliché: politievrouw wandelt haar nieuwe biotoop binnen, loopt er onmiddellijk op een conflict, waarna blijkt dat ze bonje heeft met de man met wie ze zal moeten samenwerken - want een dag later wordt duidelijk dat Vantomme de nieuwe chef zal zijn van Sheriff. Maar eerder hebben de begintitels al iets verklapt: ‘Een politieree…’ wordt gebackspaced, en hersteld tot ‘Een soort van politiereeks’. Het is Mathias Sercu - die ‘Chantal’ bedacht, schreef en er een rol in speelt - niet om de genre-oefening te doen. Hij wil het corpus van de politieserie aankleden met humor, surrealisme, drama en maatschappijkritiek.

In de eerste aflevering moet een moord onderzocht: die op Daisy III, een showpoedel met een palmares die niet bestand bleek tegen een portie gif. Een kolderieke stoet van personages komt zich presenteren aan Vantomme: een verrukkelijk kwibussenkabinet, opgetrokken uit komische tragiek. Hier lijkt ‘Chantal’ verder te gaan dan ‘Eigen kweek’, waar het een spin-off van is: absurder, ruwer, nadrukkelijker hintend naar de spataders van de samenleving.

‘Chantal’ kondigt zich ook aan als een reeks die het patriarchaat in z’n marcelleke zal zetten. De verbazing in de ogen wanneer een vrouw de nieuwe politiechef blijkt te zijn, de als jovialiteit vermomde ‘ik zal je snel eens het universum verklaren’-uitleggerigheid van de commissaris die Vantomme aangesteld heeft, het ploertige seksisme aan de toog van café - pardon: saloon - De Miserie: de kijker van wie de actieradius niet vernauwd is tot grootstedelijke cafés, weet dat ‘Chantal’ hier geen karikatuur neerzet, maar de poten gewoon stevig in de werkelijkheid heeft. Chantal Vantomme, kordaat en ambitieus, lijkt het geschikte tegengewicht te worden voor die vanzelfsprekende toxiciteit. Met dank aan Maaike Cafmeyer, want de hele cast - met onder meer Dries Heyneman en Janne Desmet - staat formidabel te acteren, maar Cafmeyer lijkt wel door iets heiligs bezield. Tot in de kleinste details van de lichaamstaal zet ze een personage neer dat je wil volgen en begrijpen. En, nog goed nieuws: ze geeft dat personage - Chantal is een alleenstaande moeder die tegenover haar bijdehante dochter haar doortastendheid makkelijk verliest - ook een kwetsbaarheid mee die om uitdieping in de volgende afleveringen vraagt.

Voor ik met hyperventilerende vergelijkingen kom waarin ik Mathias Sercu een plaats in de stamboom van de Coen-broers toedicht, moet ik méér slokken op, en misschien ook meer dan één aflevering zien. Toch al eentje: ik heb lang ‘Bevergem’ gemist, maar sinds de eerste aflevering van ‘Chantal’ niet meer.