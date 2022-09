Maaike Cafmeyer en Dieter Coppens scoren formidabel, ‘Lego Masters’ en ‘Blind Getrouwd’ storten volledig in. De winnaars en verliezers van het nieuwe tv-seizoen

De eerste duels van het nieuwe tv-seizoen zijn uitgevochten, wij meten de schade op: een overzicht van de kijkcijfers van de afgelopen dagen.

De clash van het najaar vond gisterenavond maandag plaats, toen de grote zenders hun belangrijkste pionnen het slagveld opstuurden. Play4 pakte het stevigst uit met Gert Verhulst en Erik Van Looy, die met ‘De tafel van vier’ en met ‘De allerslimste mens ter wereld’ respectievelijk 200.000 en 732.000 kijkers hadden. De talkshow van Verhulst scoorde zo alvast beter dan ‘TerZake’ en ‘De afspraak’ op Canvas (142.000 en 144.000), al spreekt dan weer in het voordeel van die twee laatste programma’s dat het n-woord er geen enkele keer in is gevallen.

De start van ‘De Allerslimste’ had dan weer beter gekund, want vorig seizoen ging ‘De Slimste mens ter wereld’ bij de eerste aflevering nog over het miljoen (1.011.000). Toen werd de quiz wel later op het jaar uitgezonden, wanneer de dagen korter zijn en de kijkcijfers gemiddeld hoger liggen, maar ‘De Slimste’ was wel afgetekend het populairste programma van de avond. Die eer ging nu echter naar ‘Down the road’: Dieter Coppens moest in vergelijking met de eerste aflevering van vorige week (977.000) wel inleveren maar bleef met 813.000 kijkers toch de koning van de primetime.

Door de concurrentiestrijd zal uitgesteld kijken alleen maar belangrijker worden, en het lijkt erop dat ‘Blind getrouwd’ op VTM het vaakst opgespaard is voor later. De eerste aflevering haalde 393.000 kijkers, niet eens de helft van de start van vorig seizoen (811.000‏). Toen stond het datingprogramma weliswaar op de zondagavond, maar had het met ‘Reizen Waes: Vlaanderen’ ook een stevig kijkcijferkanon tegenover zich. Een tweede slachtoffer van de drukte op maandagavond is ‘De repair shop’ op Eén, dat het aantal kijkers van 670.000 voor de eerste aflevering vorige week zag afkalven naar 441.000. De eerste Remco-special van ‘Vive le Vélo’ lokte daarna nog 314.000 wielerfans naar Eén, na afloop van ‘Blind getrouwd’ bleven 288.000 mensen zitten voor ‘Het grote gelddebat’ op VTM.

Op zondagavond was er maar één overduidelijke winnaar: Eén, dat met ‘Hotel Romantiek’ (806.000) en ‘Chantal’ (1.042.000) de rest in een figurantenrol dwong. Zeker het cijfer van ‘Chantal’ is mooi: ‘Onder vuur’, toch een veel conventionelere serie dan de misdaadcomedy met Maaike Cafmeyer, startte net geen jaar geleden nog onder het miljoen (917.868‏). Natuurlijk was de concurrentie op zondag wel iets minder stevig dan op maandag, met op VTM ‘Tien om te zien’ (410.000) en de film ‘Cruise Control’ (127.000) en op Play4 het tweede seizoen van ‘Klopjacht’ (241.000). Dat laatste programma lijkt de verhuizing naar zondag trouwens niet zo goed verteerd te hebben: het eerste seizoen werd in het najaar van 2021 op maandag uitgezonden en scoorde toen gemiddeld rond de 400.000 kijkers.

Kan profiteren van het ‘Chantal’-effect: Ella Leyers, die met de best-of van de eerste week ‘De Ideale Wereld’ zondagavond om tien uur nog 405.000 kijkers had. Het mag een troost zijn, want de tweede week van ‘DIW’ startte in mineur: op maandagavond haalde het programma nog 108.000 kijkers, meer dan een halvering dan het cijfer voor de allereerste aflevering (235.813).

Op zaterdagavond tot slot was Eén ook heer en meester, dankzij ‘Homo Universalis’ - dat met 619.000 kijkers zelfs nog een stukje beter deed dan bij de start vorige week (586.000) - en de herhaling van ‘Is er een dokter in de zaal?' (508.000). Op VTM scoorde de speciale oproepaflevering van ‘Wie zoekt die wint' het best met 237.000 kijkers, terwijl het derde seizoen van ‘Lego Masters’ teleurstelde met 211.000 kijkers. Het tweede seizoen van dat programma was in het voorjaar van 2021 nog van start gegaan met 426.000 kijkers en steeg in de weken die volgden geregeld boven het half miljoen uit.

