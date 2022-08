Maaike Cafmeyer: ‘Ik denk dat Chantal te geil is om zich aan één man te binden’

Er is beterschap in zicht voor wie sinds het einde van ‘Eigen kweek’ met afkickverschijnselen kampt: zondag 4 september start Eén met een spin-off rond Chantal Vantomme, het bijdehante personage van Maaike Cafmeyer. Chantal heeft Wijtschate en de familie Welvaert intussen vaarwel gezegd. Ze werkt nog altijd bij de politie, maar nu in een nóg verdere uithoek van West-Vlaanderen. Het fictieve Loveringem ligt zelfs zo ver westelijk dat het naadloos overloopt in de Far West, compleet met stetsons, puntige laarzen in slangenleer en swingende linedancesessies.

MAAIKE CAFMEYER «Die wereld komt uit de koker van Mathias Sercu. Hij heeft zich in het scenario volledig laten gaan.»

HUMO Was de spin-off zijn idee?

CAFMEYER «Peter Bouckaert, producent bij Eyeworks, had hem gevraagd over een spin-off na te denken. Mathias en ik hebben daar dan, goede vrienden als we zijn, uitvoerig over gepraat, waarna we besloten: slecht idee, niet doen. Aan alle mooie liedjes komt een eind, en het eind van ‘Eigen kweek’ was mooi geweest. Maar één brunch met Peter later waren we helemaal om.»

HUMO Hoe heeft hij dat klaargespeeld?

CAFMEYER «Door te opperen dat we weg moesten van ‘Eigen kweek’. ‘Chantal’ moest iets anders worden. Komt daarbij dat Jeroen Dumoulein, de regisseur, een wandelende encyclopedie is van misdaadverhalen – vooral van West-Vlaamse misdaadverhalen met een hoek af. Mathias en Jeroen begonnen daarover te pingpongen en zo kreeg het scenario vorm.»

HUMO Afgaand op de trailer is de sfeer in ‘Chantal’ donkerder dan in ‘Eigen kweek’.

CAFMEYER «Klopt als een bus. Het universum van ‘Chantal’ is soms wat raar. Raar is goed – ik hou van raar. Tegelijk blijft het kleinmenselijk en herkenbaar. In ‘Eigen kweek’ moest Chantal nog voor de vrolijke noot zorgen, nu is ze uitgegroeid tot een vrouw van vlees en bloed. De focus ligt ook meer op haar relatie met dochter Emma en haar struggles als alleenstaande moeder.»

HUMO De liefde tussen haar en commissaris Vanderlinden, gespeeld door Peter Van den Begin, is niet blijven duren?

CAFMEYER «Helaas. Ik denk dat Chantal te geil is om zich aan één man te binden (lacht). Nee, we wilden gewoon met een schone lei beginnen. Maar geen nood: er ligt nog liefde in het verschiet voor Chantal. Zelfs in het hol van Pluto.»

HUMO Dat hol heet Loveringem, een even verzonnen West-Vlaams gehucht als Bevergem destijds.

CAFMEYER «Loveringem is een plek waar behalve het ritselen van de bladeren geen, euh… hol gebeurt.»

HUMO En toch botst Chantal er weer op misdaad.

CAFMEYER «Ja, maar dan wel op bijzonder knullige misdaad. Chantal wordt coördinator van het wijkcommissariaat. Volgens de politionele geplogenheden is ze niet bevoegd om moorden op te lossen – dat is de taak van de recherche. Maar af en toe komt die recherche toch bij haar aankloppen, in de figuur van Johnny Dhaese, een rol die Mathias zelf vertolkt. Johnny is een oermacho, hij komt aangescheurd in een Ford Mustang. Zie je, Mathias heeft in het scenario zijn autofetisj gebotvierd. Je moet er maar eens op letten: inspecteur Cloedt (Dries Heyneman, red.), die met Chantal samenwerkt maar niks van haar moet weten, rijdt met een enorme Amerikaanse pick-uptruck waarin de Twingo van Chantal een keer of vier past.»

HUMO En met die Twingo dringt Chantal binnen in de stoere mannenwereld.

CAFMEYER «Precies. Niemand van de mannen in Loveringem heeft door dat de 21ste eeuw al lang is begonnen en dat ze een tandje moeten bijsteken. Het dorp is een afspiegeling van hoe we allemaal zijn: bang voor verandering. Maar dat is dus buiten Chantal gerekend. En zo brengt deze spin-off vol humor toch een heikel thema. Ik kan me vergissen, maar ik denk dat we er stilaan klaar voor zijn.»

'Chantal’

Eén, zondag 4 september, 21.00