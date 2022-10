Maaike Cafmeyer is het vleesgeworden bewijs van de kracht van Vlaamse fictie

Ook de finale van ‘Chantal’ eindigde netjes boven het miljoen en haalde zo goed als evenveel livekijkers als de eerste aflevering begin september (1.046.145): een bewijs dat fictie niet per se last hoeft te hebben van uitgesteld kijken.

‘Hotel Romantiek’ beschikte eveneens over een trouw publiek en ging van 808.819 kijkers in september naar bijna 860.000 nu. De grootste stijger op zondagavond was echter ‘Klopjacht’ op Play4, dat ook aan de ontknoping toe was: eind augustus begon het programma met 265.149‏ kijkers, nu is het geëindigd met honderdduizend extra.

Tom Waes trapte het nieuwe seizoen van ‘Reizen Waes: Wereldsteden’ af in Mumbai en met net geen 746.000 kijkers. Minder dan de 863.393‏ kijkers waarmee ‘Down The Road’ vorige week afsloot en een bewijs dat zelfs Tom Waes niet helemaal immuun is voor de trend dit najaar waarbij de kijkcijfers lager liggen dan voorheen: de eerste aflevering van ‘Reizen Waes: Wereldsteden’ - toen wel op zondagavond uitgezonden - kwam begin april nog boven het miljoen uit (1.088.454).

Ook ‘Durf te vragen’ deelt in de brokken: het vierde seizoen opende met 530.000 kijkers, terwijl het programma bij de start van het derde seizoen eind augustus 2021 nog 702.000 kijkers had. ‘Ons DNA’ op VTM tot slot ging goed van start met 417.000 kijkers (‘Het jachtseizoen’ had er vorige week op dat tijdstip 318.000), ‘100 Jaar Zesdaagse’ op Eén eindigde met 198.108 kijkers een eind buiten de top 25.