Maarten Vangramberen en Marijn de Vries samen op Sporza: ‘De kritiek dat ik verliefd zou zijn op de camera kwam stevig aan’

Waarom de Nederlandse ex-wielrenster Marijn de Vrieshaar inzichten deelt bij ons op Sporza en niet meer bij NOS werd duidelijk in haar column in NRC Handelsblad. Ze vertelde erin over het grensoverschrijdende gedrag van een collega en hoe er niet werd ingegrepen door de directie. De Vries gaf sinds haar column één interview, aan Humo.

HUMO Je hebt ook een zekere mate van succes nodig voor je geloofd wordt, denk ik. Wie niet over een opwindend cv beschikt, wordt al snel weggezet als rancuneus.

DE VRIES «Precies! Ik heb bij jullie iets opgebouwd, dankzij Sporza bén ik iemand, en daardoor werd mijn verhaal opgepikt. Maar was dat niet zo geweest, dan was ik geheid op meewarigheid en achterdocht gelopen. ‘Ach ja, ze was gewoon niet goed genoeg, en nu zoekt ze revanche.’ Dat zie je zo vaak gebeuren.

»Ik voelde me onafhankelijk en standvastig genoeg om met mijn verhaal naar buiten te komen, en het was duidelijk dat ik niet uit was op wraak. Maar eigenlijk is dat een heel perfide mechanisme. Je moet zo’n verhaal ook kunnen vertellen als je niemand geworden bent.»

VANGRAMBEREN «Toen ik als journalist begon, verdiende ik minder dan mijn moeder, die halftijds als verpleegkundige werkte. Toen ze daar een opmerking over maakte, was ik oprecht verbaasd: wat had dat nu voor belang? Ik had mijn perskaart, verdorie – van dat ding had ik een puberleven lang gedroomd. Ik was eindelijk een journalist! De grootte van dat preeke kon me niets schelen.

»Dat veranderde natuurlijk zodra ik wat kilometers gemaakt had, en het grote leven – met Annick, met een huis, met kinderen – zich voor me openvouwde. Maar toch: zelf heb ik niet zo heel veel nodig. Een goed bed met een mals kussen, een koersfiets en een pint – en daar stopt mijn verlanglijstje.»

