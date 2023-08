‘Made of Money with Brian Cox’ brengt niets wereldschokkends voor wie de krant leest, maar overbodig is de docu absoluut niet

De ironie leek ook Brian Cox zelf niet te ontgaan. Sinds zijn rol van stamvader in succesreeks ‘Succession’, lag zijn marktwaarde als acteur nooit hoger. En toch kon hij niet genoeg beklemtonen hoezeer hij verschilde van de op duiten beluste mediamogol Logan Roy. Hij noemde Roy zijn alter ego: allebei waren ze opgegroeid in armoede, tegen de achtergrond van het Schotse Dundee. Alleen was Cox na zijn uitwijk naar Amerika nooit helemaal ontsnapt aan die proloog. Uit ‘Made of Money’, waarin hij twee afleveringen lang uitploos hoezeer geld de koers bepaalt van ieders bestaan, sprak meermaals de verzuurde verstandhouding met het slijk der aarde die hij aan zijn kindertijd had overgehouden. ‘Ik verdien nu wel goed mijn geld, maar ik ben niet één van hen.’ Dat onderscheid leek hem na aan het hart te liggen.

Hen, dat waren de superrijken die hij bezocht voor de camera. Dat deed hij onveranderlijk in loszittend hemd en zomerhoedje. Een gentleman of leasure, scheen het, maar met elk werkbezoek sloop de vermoeidheid zichtbaarder in zijn tred, balend bij zoveel protserigheid. ‘Hoe voel je je nu bij die hele welvaartskloof?’, vroeg hij enigszins landerig aan de telecommagnaat wiens Londense woonst, een stadspaleis eigenlijk, kwam met een eigen binnenhuisrivier. Onder de eettafel zwom een speciaal geïmporteerde Afrikaanse vissoort zijns weegs. De vraag stellen was ze beantwoorden, maar Cox stond erop om ze niettemin op te werpen. Een aflevering later probeerde hij met een zekere mate van grootvaderlijke afkeuring het financiële succes te doorgronden van een Instagram-model. ‘Kun je eens uitleggen wat een influencer doet?’ is altijd een goede eerste vraag in dat geval. Ook nu kwam het vooreerst neer op iets minder idioot te zijn dan je 4,5 miljoen volgers. De villa in Miami waar de influencer Cox en zijn cameraploeg ontving, had ze speciaal voor hem gehuurd.

Zelf had hij het als buitenlander gemaakt in de States, maar sprekend als typevoorbeeld van de American dream, was Cox de eerste om de huichelachtigheid van dergelijke meritocratische waanideeën te onderkennen. Voor de contrastwerking bezocht hij in Dundee ook het donkere rijhuis dat decennia geleden zijn armetierige kindertijd had omhuld. Bij de aanblik van de uitgesleten stenen trappen werd het ‘m op het randje af te machtig. Cox is een begenadigd acteur, klassiek geschoold in Shakespeare zelfs, maar ik vermoedde er toch geen glansprestatie in. Toen hij daarna nog een voedselbank bezocht in zijn thuisstad, en terstond weer dezelfde armoede in de ogen keek van zijn jeugd, schoot hij in een plaatsvervangende colère die hem zelfs het heil en fatsoen van zijn eigen programma in vraag deed stellen. Deden er dat maar meer. Nadat hij in het New Yorkse Harlem ei zo na te lijf werd gegaan door een dakloze vrouw die zijn camera wantrouwde als een naar beneden gerichte pottenkijker, was nogmaals duidelijk dat de American dream vooreerst voorbehouden is aan zij die niet wakker liggen. Van straatratten die aan je kartonnen matras komen knagen bijvoorbeeld.

Als conclusie was het niets wereldschokkends voor wie de krant leest, en in de activerende kracht van Cox’ wens aan het einde, dat er in de toekomst meer rekening gehouden zou worden met wie aan de verkeerde zijde van de fiscale balans vertoeft, had ik ook al weinig fiducie. En toch kon ik een documentaire als deze onmogelijk overbodig vinden.