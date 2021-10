Madonna toont haar derrière bij Jimmy Fallon

Zangeres Madonna (63) heeft gisteravond voor een klein opstootje gezorgd bij de Amerikaanse talkshowhost Jimmy Fallon.

Madge kwam promotie voeren voor haar nieuwe muziekfilm ‘Madame X’. Ze vertelde dat ze zich liet inspireren door schrijver James Baldwin (1924-1987) en wil laten zien dat kunstenaars de taak hebben ‘de rust te verstoren’. Toen Fallon beaamde dat ze zichzelf altijd ‘in goede problemen’ brengt, voegde ze de daad bij het woord door in een kort rokje op zijn tafel te springen en haar derrière te tonen aan het publiek. Scripted of niet, de voormalige Queen of Pop heeft weer voor wat deining gezorgd. Any publicity is good publicity.