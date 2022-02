Maffiazonen die samen Monopoly spelen: bekijk hier de intrigerende documentaire ‘Sons of Honour’

‘Als kind fantaseer je over dat je later acteur of voetballer wilt worden,’ zo vertelt de 18-jarige Bader in de intrigerende documentaire ‘Sons of Honour’, die u nu gratis kunt bekijken onderaan dit artikel. Helaas, Bader groeit op in het Zuid-Italiaanse Calabrië en daar eindigen jongens als hij uiteindelijk maar al te vaak in hetzelfde beroep: crimineel bij de beruchte maffiaclan ’ndrangheta. Om dit tragische carrièrepad om te buigen, heeft de plaatselijke kinderrechter Roberto Di Bella een drastisch heropvoedingsprogramma opgezet.

SOPHIA LUVARA (documentairemaakster) «Rechter Di Bella zorgt ervoor dat minderjarige boefjes gescheiden worden van hun familie en opgenomen in een jeugdtehuis of bij een pleeggezin. Het gaat om jongens die een klein misdrijf hebben gepleegd en van wie is aangetoond dat hun familie banden heeft met de maffia. Voor mijn documentaire heb ik een jaar lang vijf van die jongens gevolgd.»

HUMO We zien de jongens onder meer Monopoly spelen – ‘Verlaat de gevangenis zonder te betalen, was het maar waar!’ – en een toneelstuk repeteren. Ze ogen niet echt als maffiosi, eerder als gewone puberjongens.

LUVARÀ «In zekere zin zijn het ook normale jongens, aan de buitenkant zul je niks geks aan hen zien. Maar als je langer met hen praat, merk je dat hun morele kompas anders is afgesteld dan bij de meeste mensen. Ze zijn opgegroeid met totaal andere ideeën rond eer en geweld, en ze zijn soms op jonge leeftijd al geconfronteerd met gruwelijke zaken, wapens, de dood. Ze zien zichzelf als de good guys en de politie als de vijand. Sommige jongens zullen hun ideeën tijdens het traject in vraag stellen – is de politie wel echt de slechterik? – anderen zullen nooit dat punt bereiken.»

HUMO In België staat deze maand één van ’ndrangheta-topmannen voor de rechter. Maffiabaas Sebastiano Signati regelde vanuit ons land elf jaar lang de distributie van cocaïne.

LUVARÀ «Veel mensen hebben nog steeds het idee dat de ’ndrangheta een probleem is van Zuid-Italië. Ze hebben een bijna romantisch beeld van kleine bergdorpjes met maffiabazen die er uitzien alsof ze een geitenboerderij bestieren. Ja, de maffiosi mogen dan vooral in Italië wonen, maar hun geld, en ze hebben véél geld, investeren ze het liefst in het rijke Westen. Ze brengen cocaïne binnen in Nederland, kopen vastgoed in Duitsland en zijn actief van Canada tot Australië.»

HUMO Tijdens een groot proces in Italië worden op dit moment honderden maffiosi berecht. Gaat dat een verschil maken?

LUVARÀ «Dat zal over een paar jaar moeten blijken. Wat in ieder geval wél een verschil maakt is een wetswijziging waardoor opgepakte maffialeden niet alleen naar de gevangenis moeten, maar ook al hun bezittingen verliezen. Eerder gingen hun grond en huizen gewoon naar hun familie.

»Ter plaatse merk je helaas dat er tot nu toe weinig écht veranderd is. De regio is nog steeds heel erg arm, want door de aanwezigheid van de maffia blijven private investeerders weg, en veel jongens belandden daarom alsnog bij de ’ndrangheta.»

HUMO Hoe gaat het ondertussen met Bader uit de documentaire?

LUVARÀ «Redelijk goed. Hij is getrouwd, heeft werk gevonden in een pizzeria, en is niet meer voor de rechtbank moeten verschijnen. Tot nu toe is trouwens geen enkele van de gevolgde jongens opnieuw gearresteerd, wat toch een signaal is dat dit programma echt werkt. Het zijn misschien maar kleine overwinningen, maar ik vind dat toch erg hoopvol.»

Bekijk de documentaire hieronder: