Maïmouna Badjie en Nathan Bouts: ‘Ik weet dat ik nog jong ben, maar ik kijk enorm hard uit naar de komst van mijn dochter’

Dacht u dat ‘Sex Education’ de brutaalste tienerserie van het moment is? Dan hebt u ‘Season of Sex’ nog niet gezien. De VRT MAX-serie is beknopter en focust rechtdoorzee op de zoektocht van tieners naar seksueel plezier. Het is verademend hoe de scènes een juist beeld geven van hoe moeilijk, raar en fijn seks kan zijn. En wat spelen Maïmouna Badjie en Nathan Bouts vanzelfsprekend en ongedwongen. ‘Voor jongeren is de stap van een onenightstand naar een trio niet zo groot.’

De twee aanstormende talenten – Maïmouna Badjie is bekend van de tv-reeksen ‘Onder vuur’ en ‘Panna’ en de horrorfilm ‘Duyster’, Nathan Bouts kon u al expliciet aan het werk zien in ‘wtFOCK’ en ‘2DEZIT’ – zijn geen tieners meer, maar hun klungelige eerste stapjes in de slaapkamer – en elders – staan hun nog helder voor de geest. Dus als ik vraag of een serie als ‘Season of Sex’ nodig is, roepen ze in koor: ‘Ja!’

NATHAN BOUTS «De meeste jongeren, en dan spreek ik ook voor mezelf, leren seks kennen via porno of Hollywoodfilms. Dan begin je aan je seksleven met een beeld dat totaal onrealistisch is. In ‘Season of Sex’ zie je hoe het er écht aan toegaat. We tonen dat seks, zeker in het begin, een geklungel en gedoe is. En dus géén opeenstapeling van gekke standjes.»

MAÏMOUNA BADJIE «In pornofilmpjes komt iedereen ook altijd tegelijk klaar. Hoe vaak gebeurt dat?!»

BOUTS «Maar op mijn 17de spiegelde ik me daar wel aan.»

BADJIE «Als ik vroeger een serie als ‘Season of Sex’ had kunnen zien, had ik het sneller aangedurfd om het met mijn vriendje te hebben over wat ik echt leuk vind.»

HUMO Nathan, jouw personage Sam is blij dat hij eindelijk instructies krijgt.

BOUTS «Natuurlijk, je wilt als man je vriendin kunnen plezieren.»

BADJIE «Maar dan moet je als vrouw wel kunnen zeggen wat je opwindt. Het heeft wel effe geduurd voor ik dat wist, en het dan nog durfde te zeggen ook.»

HUMO Maïmouna, jouw personage Lou zit op den duur gevangen in haar schaamte.

BADJIE «Daar heb ik vroeger zelf ook last van gehad. Ik had het idee dat het raar was om je als vrouw helemaal te laten gaan en allemaal gekke dingen te doen. Ik dacht ook dat ik me moest laten leiden. In pornofilmpjes zag ik dat jongens dat leuk vinden. Later, toen ik wel wist wat ik fijn vond en dat ook zei, merkte ik dat ‘fijn’ bij iedere bedpartner iets anders is. Ik kon bijvoorbeeld aan een nieuw vriendje vragen: ‘Wil je dit doen?’ – iets wat ik met mijn vorig vriendje had ontdekt. Maar als hij het dan op zijn manier deed, merkte ik dat ik het soms toch niet zo leuk vond. Je moet elke keer weer op zoek naar wat je leuk vindt in die combinatie.»

HUMO Hebben jullie zelf nog iets van de serie opgestoken?

BOUTS «Ik heb nog meer beseft dat het ‘maar’ seks is.»

BADJIE «Iedereen doet het, hè?

»Voor mij waren veel dingen in ‘Season of Sex’ herkenbaar. Zoals het moment waarop Lou een jongen pijpt die in haar mond klaarkomt, maar zij zijn sperma niet wil inslikken. Wanneer ze het uitspuugt en hem daarna wil kussen, wendt hij zijn gezicht af. Daar heb ik ontzettend veel reacties van meisjes op gekregen: ‘Waarom zijn jongens zo vies van hun eigen sperma?!’ Het helpt zo hard als je weet dat je niet de enige bent die zoiets meemaakt. En dat je op bepaalde momenten echt wel mag zeggen dat iets niet oké is.»

HUMO ‘Vrouwen zitten zich te pletter te schamen, terwijl mannen tevreden weglopen,’ zegt Lou. Dat lijkt wel een uitspraak uit de jaren 50. Voor jongens is het ‘erin en eruit’, voegt ze eraan toe. Dat kunnen ze zich toch al lang niet meer permitteren!?

(in koor) «O, jawel!»

BOUTS «Als je als man niet beter weet of bang bent om te communiceren, ga je af op de pornofilmpjes die je hebt gezien: ‘Ik moet hier gewoon zo snel mogelijk mijn ding doen en zij zal dat ook wel leuk vinden.’

»Mannen zijn ook veel onzekerder dan je denkt. Dat draait vaak rond de elementaire vraag: hoe groot is mijn lid? Veel mannen zijn daarmee bezig. Ze zien in porno exemplaren van 24 centimeter en denken: oei, als dat de norm is, wil zij dan wel seks hebben met mij? Ben ik het wel waard?»

BADJIE «Je moet mannen soms geruststellen.»

HUMO Dat is waar. Lou, daarentegen, is heel sterk. Het ene moment zit ze nog vast in haar schaamte, het volgende moment wil ze een trio. Ik vond dat wel een heel grote stap. Of zijn trio’s bij jullie schering en inslag?

BOUTS «Ik merk in mijn omgeving dat de stap van onenightstands naar een trio niet zo groot is.»

BADJIE «Dat is zo. Velen staan nu ook erg open voor dates met mensen van hetzelfde geslacht.»

HUMO Daar experimenteert Lou ook mee, maar ik begreep niet dat ze geen vibrator heeft. Ze liggen in het Kruidvat bij de kassa. Je struikelt er bijna over. Jij hebt er toch wel één?

BADJIE «Zeker. Twee zelfs.»

BOUTS «Toch denk ik niet dat alle meisjes zomaar het Kruidvat binnenstappen om er één te kopen.»

BADJIE «Ik heb ’m samen met een vriendin online besteld en laten leveren in een doos die niks verraadt.»

BOUTS «Zie je wel!»

'In 'Season of Sex' zie je hoe het er écht aan toegaat. We tonen dat seks, zeker in het begin, geklungel is. En dus géén opeenstapeling van gekke standjes.' Beeld © VRT

GEEN DIPLOMA

HUMO Jullie zijn erg open. Met wat voor idee van seks zijn jullie opgevoed?

BOUTS «Mijn ouders zijn nogal spiritueel.»

HUMO Aha, tantra!

BOUTS «Dat hebben ze geprobeerd, ja.»

HUMO Bij tantraseks leer je je seksuele energie te beheersen, omdat die gevaarlijk kan zijn voor je spirituele ontwikkeling.

BOUTS «Mja. Ik ben vooral opgevoed met het idee dat seks iets speciaals is, en dat je het doet met iemand die je graag ziet.»

HUMO Wat doen je ouders?

BOUTS «Mijn moeder werkt in de kunstsector. Mijn vader is nu buschauffeur, maar hij was vroeger tai-chileraar.»

BADJIE «Oh my God! Mijn moeder doet ook aan tai chi.»

BOUTS «Mijn ouders zijn vaak naar India gereisd voor meditatieworkshops. In eerste instantie heb ik me tegen die spirituele wereld afgezet.»

HUMO Een kind wil ‘normale’ ouders.

BOUTS «Ja, maar na verloop van tijd ben ik toch gaan onderzoeken wat meditatie is, en ik zeg je eerlijk: het heeft me enorm geholpen om mezelf te leren kennen en mijn stress te beheersen. Er zijn periodes geweest waarin ik paniekaanvallen had en me verstopte, omdat ik overweldigd werd door prikkels. Een plek zoals dit café zou vroeger heel intimiderend zijn geweest. Ook op een drukke set werd ik soms door angst overmand.»

HUMO Wat bezielt iemand die zo gevoelig is voor prikkels om te gaan acteren?

BOUTS «Goeie vraag. Onbewust zal ik de aandacht leuk vinden. Nee, niet onbewust. Ik wéét dat ik geniet van aandacht. Ik denk veel na over waarom dat zo is. Vóór mijn broer er was, heb ik me vaak alleen moeten bezighouden, omdat mijn ouders veel werkten. Is daar het gevoel ontstaan van ‘Ik ben hier! Hallo! Speel met mij!’? Ik weet het niet.

»Mijn vader heeft de toneelopleiding in Maastricht gevolgd. Maar in zijn laatste jaar is hij er weggegaan en is hij zich in tai chi gaan verdiepen. Hij wilde zichzelf zijn, hij wilde niet langer iemand anders spelen. Hij vond de meeste mensen op de toneelschool aanstellers.»

HUMO Daar zit wel iets in.

BOUTS «Ik denk dat acteurs vaak gewoon heel onzekere mensen zijn...»

BADJIE «...die iets willen bewijzen.»

HUMO Geldt dat ook voor jullie?

BOUTS «Ik ben per ongeluk in het vak gerold. Vroeger speelde ik op de steinerschool mee in het jaarlijkse toneelstuk. Daardoor werd ik gevraagd voor een figurantenrol in een kortfilm. Dat was zo leuk dat ik besloot dat ik ook films wilde regisseren. Ik heb toen twee kortfilms gemaakt, maar omdat ik meer wilde leren over hoe het er op een set aan toegaat, heb ik me weer aangemeld als figurant. Plots kreeg ik een grote rol aangeboden, en van het één kwam het ander.»

HUMO Je hebt geen acteeropleiding gevolgd?

BOUTS «Neen, ik heb zelfs mijn middelbare school niet afgemaakt.»

HUMO En dat vonden je ouders oké?

BOUTS «Zij zagen dat de school me echt niet boeide – ik vond het daar bijzonder saai. Ze hebben gezegd: ‘Als jij jezelf kunt onderhouden, wie zijn wij dan om te zeggen dat je een diploma moet halen?’»

Maïmouna Badjie: 'Natuurlijk heb ik ook een vibrator. Twee zelfs. Maar ik heb ze wel online besteld en laten leveren in een doos die niks verraadt.' Beeld Johan Jacobs

HUMO Wauw, dat is heel vrij. Maïmouna, jij wilde kleuterleidster worden. Maar je moeder vond dat je beter actrice kon worden.

BADJIE (lacht) «Meestal is het omgekeerd, hè? Ze had gezien dat ik van kleins af mensen wilde entertainen en doen lachen. Dus vond ze dat ik auditie moest doen voor de kunsthumaniora. Ik twijfelde, maar toen ik ontdekte dat ik ook dansles zou krijgen, heb ik toegehapt – dansen interesseerde me wel. Pas in het vierde jaar besefte ik hoe leuk ik acteren vond.»

HUMO De eerste acht jaar van je leven heb je in Gambia gewoond, Maïmouna. Je vader is een Gambiaan, je moeder een Belgische. Zijn de ideeën over seks die je uit twee culturen hebt meegekregen heel anders?

BADJIE «Zeker! In Gambia verandert er nu wel veel, maar je zult niemand zien kussen op straat. De mensen zijn er ook heel gelovig. Mijn vader was moslim, maar ik ben niet gelovig opgevoed. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 12 was, en sindsdien heb ik niet zoveel contact meer met mijn vader. Mijn wereldbeeld is vooral door mijn moeder gevormd. Met haar heb ik altijd heel open over seks kunnen babbelen.

»Toch vind ik het niet simpel dat er twee culturen in mij huizen. Ik vind het soms moeilijk om mezelf te plaatsen, heb vaak het gevoel dat ik moet kiezen: ‘Ben ik nu meer Belg of meer Afrikaan?’ Dat wringt. Ik wil gewoon Maïmouna zijn. Ik wil én Afrikaanse tassen maken, omdat ik hou van mijn roots, maar ik wil óók een serie over het vrouwelijk orgasme maken, omdat ik dat héél belangrijk vind.»

HUMO Je maakt Afrikaanse tassen? Hoe ben je daarmee begonnen?

BADJIE «Mijn moeder heeft in Gambia een school opgericht. Samen met de moeders van de schoolkinderen zijn we die tassen beginnen te maken, omdat kleermaker in Gambia een mannenberoep is. De moeders wilden het graag leren, dus hebben we naaimachines gekocht en een leraar gezocht. De tassen zijn een enorm succes.

»De rolverdeling van mannen en vrouwen is daar heel traditioneel. Ik vraag me af wat mijn papa zou denken als hij naar ‘Season of Sex’ kijkt. Hij heeft de serie nog niet gezien, denk ik. Hij heeft er in ieder geval nog niks over gezegd.»

HUMO Maar je moeder heeft in Gambia dus een school opgericht.

BADJIE «Ze is verliefd geworden op het land, en wilde de kinderen leren dat ze niet per se naar Europa moeten trekken om een goed leven te kunnen leiden. ‘Je kunt ook hier je talenten ontplooien en iemand worden,’ wilde ze hun meegeven. De kinderen krijgen er gratis maaltijden en ook de lessen kosten niks, dankzij de sponsoring die mijn moeder zoekt. Ik heb erg graag op die school gezeten!

»Ze heeft hier in België ook negen freinetscholen helpen oprichten.»

HUMO Wat een bijzondere moeder!

BADJIE «Ja, echt niet normaal. Ze steunt me ook in alles wat ik doe. Dankzij haar is mijn wereldbeeld heel open. Ze heeft me van jongs af aan in aanraking gebracht met verschillende mensen, culturen en leefwerelden, en me geleerd om al die verschillen te waarderen en respecteren. Ik ben haar daar onmetelijk dankbaar voor.»

HUMO Wat voor manbeeld heb jij?

BADJIE «Mijn vader was er niet altijd, en ik merk nu in mijn relaties dat ik telkens veel aandacht eis van mijn vriendje. Misschien is dat wel omdat ik bang ben dat hij weggaat. Als ik later kinderen heb, wil ik graag dat de vader erg aanwezig is, omdat ik zelf meer tijd met mijn papa had willen spenderen.»

ROLMODEL

HUMO In je vorige Humo-interview vertelde je dat je je moeilijk kunt laten gaan en tijdens de seks vaak over wereldproblemen begint na te denken.

BOUTS «Dat is waar. Dan denk ik opeens: wanneer is Nelson Mandela ook weer gestorven? Is dat geen symptoom van ADHD, dat je focus van hot naar her gaat?»

HUMO Het verbaasde me. Ik dacht dat de meeste mannen in een soort dier veranderen als de lust het overneemt.

BOUTS «Ik niet. Ik moet eerst in the zone raken, en pas dan lukt het me zo’n dier te worden. Anders ben ik snel afgeleid en begin ik op den duur zelfs te denken: wat zijn we hier eigenlijk aan het doen? Wat is dit voor iets raars?»

HUMO Seks gaat bij uitstek over loslaten. Lou is er in ‘Season of Sex’ niet erg goed in. Hoe harder ze probeert, hoe slechter het lukt.

BOUTS «Ik heb dat loslaten ook moeten leren. Ook om beter te acteren. Je moet als acteur je verstand kunnen uitschakelen en dus niet de hele tijd denken: ik moet nu dít zeggen en dan dát. Anders speel je als een robot. Daarom werkt meditatie zo goed voor mij. Dan neemt je lichaam het over van je hoofd.»

HUMO Lou probeert het op te lossen door in bed de seks uit te stellen, zodat de opwinding de overhand krijgt.

BADJIE «Dat is de raad die Paulo, haar huisgenoot, haar geeft: blijf zo lang mogelijk uit elkaars broek. In de laatste scène zie je dat alles dan opeens vanzelf gaat. Lous zelfverzekerdheid is intussen ook gegroeid. Dat is superbelangrijk. Een vrouw kan zich pas echt laten gaan als ze zich zeker voelt over haar lichaam. Als ze denkt: ik ben oké, ik hoef niet perfect te zijn.»

HUMO Jij werkt ook als model. Je voelt je dus goed in je lichaam, neem ik aan.

BADJIE «Pfft, iedereen heeft wel iets waarover ze niet tevreden is, maar ça va. Dat modellenwerk ben ik alleen maar gaan doen omdat anderen mij aanmoedigden – mijn oma heeft me een fotoshoot cadeau gedaan. Ik heb het nu losgelaten. Ik voelde me vaak een pop – fotografen en stylisten stonden voor mijn neus over me te praten alsof ik niet bestond.»

HUMO Jij bent ook beeldschoon, Nathan.

BOUTS «Vind je? Nu, ik ben ook eens uitgenodigd bij een modellenbureau. Samen met mijn papa trok ik naar Brussel, en daar kreeg ik te horen: ‘Alles is oké, maar je hebt rode wangen. Die zouden we graag laten weglaseren.’»

BADJIE «Echt?!»

BOUTS «Mijn vader is meteen opgestaan: ‘We zijn hier weg.’ Ik heb wel een paar keer een shoot gedaan, maar ik vond het doodsaai. Nu, als een groot merk me ooit een fors bedrag biedt voor een paar foto’s, dan zeg ik niet nee.»

HUMO Vroeger was geld verdienen een doel op zich, maar tegenwoordig groeit het besef dat je dan als mens berooid achterblijft.

BOUTS «Ik kreeg thuis de filosofie mee dat geld niet gelukkig maakt, maar ik vind toch dat het rust geeft. Ik ga niet liegen: ik wil graag veel geld verdienen.»

HUMO Echt?

BOUTS «Ja. Ik krijg binnenkort ook een dochtertje.»

HUMO Huh? Je bent pas 24!

BOUTS «Ik weet het.»

HUMO Was het gepland?

BOUTS «We stonden ervoor open, maar het was toch even schrikken toen we het nieuws vernamen. Nu, we dachten al snel: dit voelt heel goed. Ik weet: we zijn jong, mijn vriendin studeert nog, ik kom als acteur nog maar net kijken. Allemaal redenen om het niet te doen. Maar we kijken gigantisch hard uit naar de komst van onze dochter. Het is één van de mooiste dingen die je kunt meemaken.

»Vandaar dus dat ik geld wil verdienen. Ik wil voor mijn dochter zorgen en wil niet dat mijn vriendin daar de hele tijd mee bezig moet zijn.»

HUMO Wil ze zelf niet werken?

BOUTS «Zeker wel, en dat gaat ze ook doen. Maar toch: ik weet dat het niet strookt met de tijdgeest, maar ik voel een soort oerinstinct: ik heb het gevoel dat ik moet providen. Ik ben me gaan verdiepen in hoe de economie werkt en investeer nu hard in aandelen.»

BADJIE «Daar weet ik niks over.»

Nathan Bouts: 'Ik ben eens uitgenodigd voor een gesprek bij een modellenbureau. Daar kreeg ik te horen: 'Alles is oké, maar je hebt rode wangen. Die zouden we graag laten weglaseren.'' Beeld Johan Jacobs

HUMO Maak jij je zorgen over je financiële toekomst?

BADJIE «Het is crisis, hè. Mijn thermostaat staat laag. Ik heb ook een jaar bedrijfskunde gevolgd en in de les werd altijd gezegd: ‘Tegen de tijd dat jullie een huis willen kopen, zal dat misschien niet meer lukken.’

»Maar goed, ik ben opgegroeid met het idee dat je niet veel nodig hebt: een dak boven je hoofd, genoeg eten en wat geld om op reis te kunnen gaan. Ik denk dat veel geld verdienen niet per se fijn is. Volgens mij kijk je dan niet meer uit naar dingen. Ik vind het niet erg om te moeten sparen voor iets wat ik graag wil, omdat het genot groter is als je eerst een tijdje naar iets hebt verlangd.»

HUMO Wat vindt jouw vriendin van ‘Season of Sex’, Nathan? Het is trouwens niet de enige serie waarin je uit de kleren gaat.

BOUTS «Het is wat veel, hè. Ik weet het. In ‘wtFOCK’ viel het nog mee, maar in ‘2DEZIT’ zat veel seks en nu, ja…

»Ik heb samen met mijn vriendin naar ‘2DEZIT’ gekeken. Zij wilde dat: dan kon ik bij elke scène vertellen hoe die was verlopen, zodat ze niet zou gaan fantaseren over wat daarna gebeurd kon zijn. Ik begrijp dat. Mocht zij soortgelijke scènes spelen, dan zou ik dat ook niet zo leuk vinden.»

HUMO Ben je niet bang dat je van nu af getypecast zult worden?

BOUTS «Ik heb voor mezelf besloten: even geen seksscènes meer. Ik wil inderdaad laten zien dat ik ook iets anders kan (lacht).»

HUMO Maïmouna, heb jij een vriend?

BADJIE «Niet meer.»

HUMO Sinds de serie?

BADJIE «Eigenlijk wel, ja, haha! Ik vind het zalig om even alleen te zijn.»

HUMO Nathan, ik herinner me dat je één week per maand weer bij je ouders gaat wonen als je in een relatie zit.

BOUTS «Ja, dat deed ik om even alleen te zijn en mezelf op te laden. Maar dat was omdat ik bij vorige vriendinnen altijd het gevoel had dat er de hele tijd interactie moest zijn. Het goeie aan mijn huidige relatie is dat we allebei goed alleen kunnen zijn. Mijn vriendin en ik kunnen thuis zijn en toch een hele dag niet met elkaar praten. We genieten er dan van om elkaar tijdens het eten terug te vinden. Dus ik kan rustig introvert zijn en opladen, zelfs als zij er is. Dat voelt als een luxe.»

HUMO Prachtig! In ‘Season of Sex’ zegt Paulo ook ‘fuck de norm’. Iedereen is momenteel erg op zoek naar hoe dat moet, een relatie. We weten niet meer welke omgang natuurlijk is en welke normen gewoon bedacht zijn.

BADJIE «Het is ingewikkeld, ja. Er is ook zoveel mogelijk. Je kunt, bij wijze van spreken, zelfs een bericht sturen naar Beyoncé. Dan denk je heel snel: volgens mij kan ik nog wel iets beters krijgen. Dat heeft veel invloed op ons idee van een relatie.»

BOUTS «Omdat alles zo makkelijk is, halen we nergens nog échte voldoening uit. Vroeger moest je moeite doen om seks te hebben, nu swipe je gewoon op je telefoon en vijf minuten later lig je met iemand in bed. Ik zie hoe vrienden uitgaan en zeggen: ‘Vanavond wil ik dit proberen en morgen wil ik dat.’ Maar wat heeft het allemaal nog voor betekenis? Ik vind het juist mooi om met één iemand een hechte relatie aan te gaan, iemand die je een spiegel voorhoudt, waardoor je aan jezelf moet werken. Dat is waardevol. Het is voor mij de enige manier om fijne seks te hebben. Als ik iemand niet graag zie en me niet comfortabel voel, dan krijg ik ’m gewoon niet recht.»

BADJIE «Je hebt geluk dat je zo iemand hebt gevonden. Ik ben blij dat ik nu even kan uitzoeken hoe ik goed voor mezelf moet zorgen. Ik weet nu, bijvoorbeeld, dat ik me op tijd even van iedereen moet distantiëren, alleen moet zijn om even te schilderen of tassen te maken. Om me daarna weer te omringen met mensen die me dierbaar zijn.

»Ik besef nu ook dat ik me niet te veel zorgen moet maken. Vroeger piekerde ik veel, maar mijn moeder heeft me geleerd: ‘Geloof dat het goed komt, dan gebeurt dat ook.’ Ze heeft gelijk. Als je stress hebt en je zorgen maakt, zien mensen dat, en trek je problemen aan. Maar zodra ik vertrouwen had en het losliet, overkwamen me opeens veel fijne dingen.»

BOUTS «Zo werkt het.»

BADJIE «Mijn vertrouwen groeide ook door te beseffen hoeveel leuke dingen ik al heb mogen doen, en hoeveel boeiende mensen ik al heb ontmoet.»

BOUTS «Dankbaar zijn is heel belangrijk.»

HUMO Ik ben jullie dankbaar voor dit zalige gesprek!

‘Season of sex’

Nu te zien op VRT MAX