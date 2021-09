Makers ‘La Casa de Papel’: ‘Dit slotseizoen is er één van totale vernietiging’

Ze kennen te veel series die te lang door gingen en daarom breien de schrijvers van ‘La Casa de Papel’ er een einde aan. Het slotseizoen is vanaf vandaag op Netflix te zien.

Carlos Díez, kledingontwerper op de set van ‘La Casa de Papel’, laat de tientallen kenmerkende rode overalls van de overvallers uit de successerie zien. Allemaal in Italië gemaakt, zegt hij. ‘Echt allemaal?’ vraagt acteur Luka Peros (Marseille in de serie) hem tijdens een virtuele rondgang over de set die online te volgen is. Hoe zat het dan met het minioveralletje van Sofia, de fret die in het derde seizoen een niet te onderschatten rol speelde?

Díez: ‘Nee, die heb ik met mijn eigen handen genaaid. Er waren op internet geen rode kleren voor een fret met een capuchon te vinden.’

Met een wat ingewikkelde constructie brengt Netflix vanaf morgen de helft van het vijfde en laatste seizoen (de streamingsdienst spreekt zelf liever over delen in plaats van seizoenen) van ‘La Casa de Papel’ online; de vijf laatste afleveringen volgen vanaf 3 december.

Beeld Netflix

Alles is wel opgenomen, al krijgen de acteurs ook de laatste delen niet te zien, grinnikt hoofdrolspeler Álvaro Morte (De Professor), het meesterbrein achter de overvallen van de bende in hun kenmerkende rode overalls met dito Dalí-maskers.

Keel doorsnijden

Hoe het seizoen dat vanaf morgen beetje bij beetje op Netflix komt eindigt, zou Morte natuurlijk niet vertellen – mocht hij het al weten. ‘Nee joh, ze zouden mijn keel doorsnijden’, zegt hij over het creatieve duo dat de serie bedenkt, schrijft, produceert en regisseert, Álex Pina en Jesus Comenar. Het enige dat dit tweetal loslaat, is dat het vijfde seizoen het laatste zal zijn. Pina: ‘We hebben al veel verteld en het is altijd beter om te vroeg dan te laat te stoppen.’ Comenar vult aan: ‘We kennen meerdere voorbeelden van internationale series die naar onze smaak te lang doorliepen. We gaan er liever uit met een grote knal.’

Ook om die reden is het laatste seizoen in twee stukken geknipt, zei Pina al eerder: ‘We hebben alle mogelijke middelen ingezet om in de eerste helft van deel vijf de sensatie van een seizoensfinale te geven waarin de bende zich verslagen voelt. In deel twee focussen we ons meer op het emotionele luik van de personages.’

Concreter: de makers beloven oorlog. Pina: ‘Voor het eerst hebben we een opnameset gebouwd die we konden vernietigen. Hij was al bezaaid met explosieve ladingen, zodat we ‘m kunnen opblazen. Dat is wat het oorlogsgenre ons heeft gegeven. We spelen altijd met genres en waren al lang van plan iets met oorlog te doen. Ik denk niet dat een set ooit zo kort heeft bestaan. Dit seizoen is er één van totale vernietiging.’



Gesneuveld

Zonder Nairobi, het door Alba Flores gespeelde karakter dat vorig seizoen zo bruut werd doodgeschoten, zoals er meerdere hoofdpersonages zijn gesneuveld in de voorbije vier seizoenen. Colmenar: ‘Ik denk dat het de serie realistischer maakt. Anders zou het op The A-Team lijken, met dat gevoel van: wat er ook gebeurt, niemand gaat dood. Dat zou automatisch de spanning verlagen.’

Niets heeft kledingontwerper Díez van personage Nairobi in de afvalbak gestopt, zoals alle rode overalls van alle overvallers bewaard zijn gebleven. ‘We bewaren ze voor als de schrijvers een flashback willen naar iets dat in de eerste seizoenen gebeurde. Alle karakters hebben minimaal acht overalls. Sommigen zijn nog helemaal intact, anderen hebben wat vuil op zich, een beetje bloed, of veel bloed, nog veel meer bloed...’

Denver (Jaime Lorente), Manilla (Belén Cuesta) en Tokio (Úrsula Corberó) in actie in de laatste afleveringen van ‘La Casa de Papel’. Beeld Netflix

Hij laat wat accessoires door zijn handen gaan die allemaal tot Nairobi behoorden. ‘Alba Flores zei altijd dat Nairobi juwelier geweest was, als ze geen bankovervaller was geworden. Hier hebben we de munthanger die ze in het eerste en tweede seizoen droeg, dit zijn de ringen die ze heeft gedragen.’

Er ontbreekt één ding, zegt hij: de monocle die ze altijd bij zich had en die ze gebruikte om de watermerken van geld te controleren. ‘Het was praktisch een icoon. We hebben het niet hier omdat Alba er zelf dol op is en hem bij zich houdt alsof het een schat is.’

(AD)