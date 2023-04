Maksim ‘Leeuw’ Stojanac uit ‘The Masker Singer’: ‘Ik heb mijn talent als leugenaar ontdekt’

Na het overweldigende succes van Camille vorig seizoen was de vraag niet óf, maar wie ‘The Masked Singer’ deze keer uit de ‘#LikeMe’-kweekvijver zou vissen. Pommelien Thijs in Foxy Lady? Francisco Schuster als Tovenaar? Het zou nog kunnen, maar de kans werd heel wat kleiner sinds we weten dat Maksim Stojanac negen weken lang in het pak van Leeuw zat.

HUMO Eén vraag hield me al die tijd bezig: waarom kijkt Leeuw in godsnaam scheel?

MAKSIM STOJANAC «Ik denk dat het pak van Leeuw er iets te eng uitzag en door zijn ogen op halfzeven te zetten, kreeg hij meteen een veel schattigere look. Ik hoop vooral dat het geen verwijzing was naar de persoon die erin zat (lacht). Maar wat me meer zorgen baarde, was dat ik me te pletter zweette, elke week opnieuw. Wie goed luisterde, kon soms horen hoe ik de zweetdruppels van mijn neus probeerde te blazen.»

HUMO Je wees een contract bij voetbalclub Beerschot af omdat je dacht nooit de allerbeste voetballer ter wereld te kunnen worden. Was je even competitief in ‘The Masked Singer’?

STOJANAC «Als ik ergens aan meedoe, is het om te winnen. Volwassenen, kinderen, oma’s en opa’s: ik maak ze allemaal kapot (lacht). Nee, zo erg is het niet, maar die winnaarsmentaliteit heb ik al van kinds af. Daarom was ik ook teleurgesteld dat ik eruit lag: ik kon de finale ruiken. Maar achter de schermen gunnen we het elkaar allemaal, hoor. Soms moet je jezelf er even aan herinneren dat het geen zangwedstrijd is: het personage dat je neerzet, is minstens even belangrijk.»

HUMO Leeuw was een echte showman, is dat waarheidsgetrouw?

STOJANAC «Absoluut niet. Dat klinkt misschien vreemd, aangezien ik beroepshalve zing en dans, maar in het dagelijkse leven zul je me niet snel op de dansvloer zien. Op een feestje hang ik liever aan de bar, van een veilige afstand kijkend hoe anderen hun beste pasjes laten zien.»

HUMO Jouw naam viel dit seizoen al vroeg, dan word je grondig op de rooster gelegd.

STOJANAC «Het stopte nooit! Ik heb daardoor wel geleerd dat ik een getalenteerde leugenaar ben. Familie, vrienden, zelfs onbekenden op de tram, iedereen heb ik blaasjes verkocht. Mijn favoriete uitvlucht: ‘Denk jij nu echt dat ik in een leeuwenpak en met een roze cowboyhoed op het hoofd een paar liedjes zou zingen?’ Blijkbaar wel dus (lacht).»

HUMO Toch hadden bijna alle speurders je naam geraden, alleen gastspeurder Jelle De Beule was er zeker van dat je Regi Penxten was.

STOJANAC (lacht) «Zonder masker zou ik de verwarring nog begrijpen, Regi zou mijn vader kunnen zijn, vind je niet? Maar onze zangcapaciteiten kun je toch niet met elkaar verwarren, om nog te zwijgen van de tongval. Ik spreek plat Antwerps, hij pláááát Limburgs (lacht).»

HUMO Stoejanik, Stojanovic, of Stroganoff, elke denkbare variant was te horen bij de speurders. Hoe spreken we je naam eigenlijk correct uit?

STOJANAC «Je legt de klemtoon op de ‘ja’ en ‘nac’ spreek je uit als nats: Stojánats. Het zal niet de laatste keer zijn dat ik dat moet uitleggen, vrees ik (lachje).»

HUMO Au contraire, meneer Stoupankić!