‘Mannen met een kleine penis zijn de beste minnaars.’ Goedele Liekens over Dr. Ruth, de Goedele Liekens van Amerika

Dr. Ruth Westheimer (93), een klein, broos vrouwtje met een zwaar Duits accent, ontsnapte als kind aan de Holocaust, verhuisde naar Amerika en groeide daar in de jaren 80 uit tot de bekendste seksuologe ter wereld. ‘Ask Dr. Ruth’, nu gratis te zien op Humo.be, vertelt het ongecensureerde verhaal van de Goedele Liekens van Amerika. Niemand om daar beter over te spreken dan de Goedele Liekens van België.

GOEDELE LIEKENS «Ik heb Dr. Ruth eens ontmoet tijdens een congres in de Verenigde Staten. Ze zag eruit als een kwetsbaar vogeltje met een heel klein stemmetje. Maar als ze begon te spreken, luisterde je. Wat zij toen gedurfd heeft en hoe openlijk ze sprak over seksualiteit, dat is bewonderenswaardig.»

HUMO Haalde je als seksuologe inspiratie uit haar programma’s?

LIEKENS «Absoluut. Bewust of onbewust heeft ze me altijd beïnvloed. In haar tijd werd seks vaak voorgesteld als iets om bang voor te zijn. Het ging altijd over de gevaren ervan, de kans dat je ongewenst zwanger zou worden of een soa zou oplopen. Maar Dr. Ruth had het als eerste over seksueel genot, de geneugten van seks, zonder schroom en heel open.»

HUMO Dat leverde haar wel een storm van kritiek op. Herkenbaar?

LIEKENS «Helemaal. Ik ben aan het begin van mijn carrière zelfs met de dood bedreigd. Alles wat met seksualiteit te maken had, was een schande. Zeker als jonge vrouw was het niet evident om open en bloot over seks te praten. Er werd altijd mee gelachen, ongetwijfeld door de hele machocultuur errond. Mannelijke collega’s hadden het veel makkelijker. Natuurlijk wilde iedereen het gezien hebben – de kijkcijfers logen niet – maar dat wilden ze niet toegeven. Heel hypocriet.

»Ons werk is te belangrijk om terug te deinzen. Ik voel me zelf een beetje als een pastoor op missie. Er waren en zijn nog te veel mythes die wij moeten ontkrachten. Eén die ik vaak hoorde, was dat vrouwen niet kunnen klaarkomen, wat absurd is. Je voelt je dus wel verantwoordelijk om mensen op te voeden.»

HUMO In de documentaire zegt Dr. Ruth: ‘Iemand die zoveel over seks praat als ik, moet wegblijven van politiek.’ Toch was ze openlijk voorstander van abortus en stond ze achter de homoseksuele mannen tijdens de aidscrisis.

LIEKENS «Zodra je uitspraken doet over kwesties als abortus, doe je aan politiek. Seks ís politiek. Net door mijn beroep ben ik zo maatschappelijk geëngageerd. Net als in Amerika is abortus ook hier nog een groot taboe. Ik begrijp dat het gevoelig ligt, maar het is niet alsof vrouwen die abortus plegen idioten zijn die niet weten wat ze doen en er lukraak op los seksen.»

HUMO Klopt het wat Dr. Ruth zegt: zijn kleine mensen écht de beste bedpartners?

LIEKENS «Ik zeg altijd: mannen met een kleine penis zijn de beste minnaars. Mannen met een grote penis denken dat die zijn werk vanzelf doet en worden lui. Wie een kleine penis heeft, moet meer zijn best doen en heeft ook andere wapens in zijn arsenaal.»

