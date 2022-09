Marc Van Ranst aan tafel bij Arjen Lubach: ‘Is het mogelijk dat corona uit een lab ontsnapt is? Ja, dat is mogelijk’

Hoe gaat het met corona, wilde Lubach van de viroloog weten. “Ik ga eerlijk zijn: rampzalig... is het niet”, lachte die. De presentator maakte zich verder vrolijk over de tweets van Van Ranst, vroeg hem hoe het is om te leven in een wereld waarin iedereen denkt dat hij viroloog is en haalde een kinderfoto boven waarop de kleine Marc met zijn eerste labootje speelde. “Ik kreeg heel wat afgedankte producten van apothekers, vandaag zou dat niet meer kunnen. Ik heb mij sindsdien, en dat meen ik, geen moment verveeld.”

Het is niet de eerste keer dat er een Belg aanschuift in ‘De Avondshow met Arjen Lubach’. Eerder gingen ook Herman Brusselmans en Tom Waes bij de Nederlander aan tafel zitten.