Marco Borsato maakte in ‘Het huis’ op Eén deze keer niet de fout in de slachtofferrol te kruipen

Marco Borsato, ex-pizzabakker, hartendief én zanger, is in de Lage Landen de grootste ster van het levenslied. Meerdere keren verkocht hij het Sportpaleis, de Johan Cruijff Arena en de Ahoy uit, en hij scoorde een dozijn hits aan beide kanten van de Moerdijk. Lang was Marco een man zonder drama, maar zo rond 2010 belandde hij in zwaar weer. Hij ging bankroet, kreeg een beroerte en een burn-out en zijn sprookjeshuwelijk liep op de klippen. De boekskes vermaakten zich met roddels over scheve schaatsen en bevestigde affaires. Marco leek down and out.

We hielden bijgevolg onze adem in voor de passage van Marco Borsato bij Eric Goens in ‘Het huis’. Zou het een klaagzang worden? Eén en al zelfmedelijden? Een sterk staaltje schone schijn? Vorig jaar deed Marco zowat alle tenen krommen in een ‘exclusief’ live-interview met Linda de Mol. Daar kwam hij niet al te best uit: hij presenteerde zichzelf als een slachtoffer van de omstandigheden.

Des te aangenamer was het om Marco Borsato opgeruimd, eerlijk en sympathiek in ‘Het huis’ te zien. Hij vond het duidelijk prettig om met een aimabele mens als Eric Goens te babbelen, een interviewer die de kunst verstaat om zonder veel vragen te stellen toch het onderste uit de kan te halen. De zanger werd meermaals emotioneel: over zijn kinderen, zijn vrouw (hij en Leontine zijn herenigd) en zijn carrière. Hij vertelde openhartig over zijn vader, een geboren entertainer maar tegelijk een tragische figuur, en over zijn moeder. Deze keer maakte hij niet de fout zich in een slachtofferrol te wentelen, ook al pinkte hij nu en dan een traantje weg.

We zagen een volwassen man zonder schild: een verfrissend zicht, net als het feit dat Goens zowat de enige interviewer is die zichzelf liefst buiten beeld houdt, en zich hooguit op de rug laat filmen.

De sprekendste momenten gingen over zijn verslaving aan werken, en misschien ook wel aan roem, al liet Goens die vraag liggen. Na zijn beroerte kon Borsato bijna de spoeddokter ervan overtuigen om hem te laten vertrekken voor een concert: ‘Ik kom daarna wel terug.’ Waarna hij ter plekke opnieuw wegzonk en hij een week in het ziekenhuis werd gehouden.

Maar in die vallen van vroeger zou hij niet meer trappen. De strikvraag van Goens – ‘Sta jij op je 80ste nog in het Sportpaleis?’ – ontweek hij handig: ‘Niks hoeft meer.’ Het kostte niet veel moeite om hem te geloven. Over het zesde gebod, ‘Doe nooit wat onkuisheid is’, stelde Goens hem geen vragen, ook niet als Marco zelf een opening liet. Dat gaf niks in de setting van ‘Het huis’: met zalven kom je ook een eind.

Grootste ster van de uitzending was Mary Borsato, de hoogblonde bruidsjurkenverkoopster uit Alkmaar. Een vrouw die werkelijk in álles zo Hollands als kaas is. Het was mooi, ontroerend en geestig om te zien hoe zij terugkeek op Borsato’s moeilijkste jaar: een mama die wel blij was dat haar zoon weer bij haar was komen wonen, ook al was hij inmiddels 53.

‘Het huis’ is een mooi en ongedwongen programma. Gasten laten er graag hun schild zakken, en dat is de verdienste van Goens en zijn team. Na afloop denk je soms wel: wat beklijft nu echt? Maar een uur aangenaam verpozen is ook al heel wat.