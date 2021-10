Margaret Qualley schittert in de Netflix-miniserie ‘Maid’: ‘Het was misschien wel een beetje valsspelen’

Alle aandacht gaat naar ‘Squid Game’, maar in de schaduw van de Koreaanse hit deed de afgelopen weken nog een andere miniserie het erg goed op Netflix: het knappe, ontroerende ‘Maid’, over de jonge Amerikaanse moeder Alex die wegvlucht van haar gewelddadige vriend, in diepe armoede verzeild raakt en allerlei rotjobs moet doen om een beter leven voor haar en haar jonge dochter op te bouwen. Met in de hoofdrol een indrukwekkende Margaret Qualley, eerder te zien in ‘The Leftovers’ en in Quentin Tarantino’s ‘Once Upon a Time in Hollywood’.

– ‘Maid’ toont erg goed hoe slopend armoede kan zijn en wat voor gevecht arme mensen elke dag moeten leveren. Heeft de reeks jouw kijk veranderd?

MARGARET QUALLEY «Absoluut. Ik had er zelden bij stilgestaan dat alles ontzettend moeilijk is als je arm bent. Je moet werk vinden om rond te komen, maar zonder een vast adres kun je geen job krijgen, alleen is het onmogelijk om iets te huren als je geen werk hebt. Het is zo lastig om die vicieuze cirkel te doorbreken. En de scènes bij de sociale werkers die Alex moeten helpen, zijn helemaal om gek van te worden. Het aantal criteria waaraan je moet voldoen om zelfs maar kans te maken op voedselbonnen of een uitkering voor je huur is schandalig. En als je uiteindelijk toch gekozen wordt, lijkt het alsof je de loterij wint, terwijl het in werkelijkheid om een aalmoes gaat. Ik heb nog maar eens beseft in wat voor bevoorrechte omgeving ik ben opgegroeid.»

– Je bent de dochter van actrice Andie MacDowell, bekend van onder meer ‘Four Weddings and a Funeral’. Zij speelt in ‘Maid’ ook jouw moeder. Hoe was die samenwerking?

QUALLEY «Erg speciaal. Het was mijn idee. We zaten in Canada in quarantaine om ons voor te bereiden en toen besefte ik dat ik altijd al eens met mijn moeder wilde werken. Dus belde ik Margot (Robbie, producent van de reeks, red.) en zij zag het meteen zitten. En mijn moeder zelf gelukkig ook (lacht). Het was een geweldige ervaring. Het is op zich al heel fijn om tijdens een pandemie je moeder dicht bij je te hebben, maar kunnen acteren met een persoon met wie je zo’n band hebt, maakt alles veel makkelijker. Misschien is het een beetje valsspelen, maar het was toch het mooiste trucje dat ik in mijn carrière al heb gebruikt (lacht).»

– De enige kritiek op ‘Maid’ is dat de situatie van Alex na tien afleveringen een stuk rooskleuriger lijkt, terwijl armoede voor de meeste mensen – en zeker voor alleenstaande moeders – een straatje zonder eind is.

QUALLEY «Ik snap die kritiek, maar ‘Maid’ is gebaseerd op een waargebeurd verhaal (van de Amerikaanse schrijfster Stephanie Land, die in 2019 het boek ‘Maid’ uitbracht, red.). En we tonen dat Alex hard werkt en gedreven is, maar ook dat ze tegelijk veel geluk nodig heeft. Een deel van dat geluk is ook hoe ze eruitziet. Volgens mij raakt ‘Maid’ een gevoelige snaar bij veel kijkers omdat Alex, net als Stephanie, jong, mooi en wit is, en dus niet het soort persoon waar veel mensen automatisch aan denken bij dit soort verhalen. Maar dat is ook een reden waarom zij wel kon ontsnappen aan de armoede en vele anderen niet. Dat is net zo goed een belangrijke boodschap van de serie.»

