Margot Robbie over ‘The Wolf of Wall Street’: ‘Als je uit de kleren moet, dan zit je nergens beter dan bij Scorsese’

Hoogst Citeerbare Oneliners in overvloed in ‘The Wolf of Wall Street’, Martin Scorsese’s heerlijke film over opkomst & ondergang van de bestaande steenrijke makelaar Jordan Belfort (rol van Leonardo DiCaprio), maar onze favoriet komt toch uit het bevallige mondje van Margot Robbie, de in alle opzichten ravissante blonde Aussie girl die aan z’n echtgenote Naomi gestalte geeft: ‘Oh no, daddy doesn’t get to touch mommy for a very, very long time,’ hijgt ze, terwijl ze manlief zicht biedt op – enfin: gluren, vanavond op VTM!

- Naar verluidt was je auditie voor ‘The Wolf’ nogal bizar.

Margot Robbie (blaast) «Dat kun je wel zeggen. Leo en ik wisselden netjes onze zinnen uit, maar in mijn hoofd raasde maar één gedachte: ‘Je hebt nog 30 seconden om een onuitwisbare indruk na te laten. Als je nú niks speciaals doet, kun je ’t wel schudden met die Amerikaanse carrière!’ Waarop ik het op een schreeuwen zette, en Leo schreeuwde meteen terug – hij is héél angstaanjagend als hij dat doet, ik kon ’m maar amper bijhouden. Plots probeerde hij er een eind aan te maken door te zeggen: ‘Je zou blij moeten zijn met een echtgenoot zoals ik. Maak dat je hier komt en kus me.’ Ik ga vlak voor hem staan, onze neuzen raken elkaar bijna. Ik denk: ‘Misschien moet ik ’m inderdaad kussen, wanneer ga ik daar ooit nog eens de kans toe krijgen?’ Maar plots gaat het in een ander deel van m’n hersenen ‘klik’: ik mep ’m vol in zijn gezicht en brul ‘Fuck you!’ Het werd muisstil in de kamer, en ik dacht: ‘Shit, verknald.’ Maar Leo en Marty waren in de wolken; de rol was voor mij.»

- Niet getwijfeld, al was het maar omdat er zoveel naaktscènes in zitten?

Robbie «O jawel. Maar zoals mijn manager zei: ‘Als je al uit de kleren moet, dan zit je nergens beter dan bij Scorsese.’ Als je een vrouwelijke actrice zonder beha toont, gewoon omdat het kan, is dat verschrikkelijk. Maar het is even onnozel als vrouwen hun beha aanhouden in situaties waarin ze dat in het echte leven nooit zouden doen.

»Jordan kan terugvallen op z’n vele miljoenen, maar Naomi heeft maar één troef: haar lichaam. Daarom heb ik er soms zelf voor gekozen om een scène naakt te spelen, ook al zag Marty er eerst het nut niet van in. Niet dat ik het voor de lol deed, hoor. In het internettijdperk wéét je op voorhand dat er tot het eind der dagen naaktfilmpjes van mij op YouTube zullen circuleren, en dat is niet alleen lastig voor mijzelf, maar ook voor mijn broers en mijn grootouders.»

- Ter voorbereiding heb je ook Nadine Caridi ontmoet, de vrouw die model stond voor Naomi.

Robbie «Ik vroeg haar waarover zij en haar man dan ruzie maakten, want in het boek wordt zij uitzinnig van woede omdat Jordan met hoeren slaapt en een kot in de nacht thuiskomt. Maar dat vond ze niet zo’n probleem: ‘Hij is een man, wat kan het mij schelen dat hij rondneukt.’ Euh, oké (lacht). Ze vond de drugs een veel groter probleem: ‘Dat hij crack gebruikte waar onze pasgeboren baby bij was, daar werd ik echt woest van.’ Aan die opmerking heb ik veel gehad: ik kon Naomi echt grove dingen in de mond leggen, want ze deed álles om haar kinderen te beschermen. Of de kijker daar sympathie zou voor opbrengen, maakte niks uit: zolang ik haar maar geloofwaardig zou kunnen neerzetten.»

- Binnenkort ben je te zien als Jane in ‘The Legend of Tarzan’, en deze zomer gaat de terminaal geflipte Harley Quinn in het niet minder terminaal geflipte ‘Suicide Squad’ in première. Blij?

Robbie «Eén woord: jaaaaaa! Harley is echt het allerleukste personage van allemaal, ik zou voor geen geld hebben willen ruilen. De comics had ik nooit gelezen, maar nu ben ik eraan verslaafd. We zijn dit jaar ook een kijkje gaan nemen op Comic-Con: knet-ter-gek zijn ze daar. Ik dacht nog even om verkleed te gaan, maar ik ben zeker dat er een of andere griet nog meer op Harley zou lijken dan ikzelf.»

- Als de film flopt, kun je nog altijd terugkeren naar ‘Neighbours’, waar het voor jou allemaal begon.

Robbie (lacht) «Klopt. Toen ik naar Amerika vertrok, vroeg ik de producers om m’n personage te laten sterven, maar dat zagen ze niet zitten. Ik mocht altijd terugkomen. Heel vriendelijk, maar ik dénk er niet aan.»