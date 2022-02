Mathias Vergels bleek Papegaai in ‘The Masked Singer’: ‘Lize Feryn was net mijn oudere zus en ook (*naam geschrapt*) was een toffe gast’

Ondanks de ­strenge geheimhoudings­plicht, torenhoge boetes en legio veiligheidsmaatregelen rond ‘The Masked Singer’ – dit schrijven bereikt u vanuit de bunker van VTM zodat er niet toevallig een naam uitlekt – onthulde een jolig ­backstagefilmpje een paar weken geleden al de identiteit van Papegaai: ­Mathias Vergels, zanger en Lowie in ‘Thuis’.

MATHIAS VERGELS «Vóór dat filmpje opdook, was er níémand, zelfs niet in mijn dichte vriendenkring, die mij had aangesproken over ‘The ­Masked Singer’. Maar toen dat ­filmpje opdook, kreeg ik natuurlijk vragen van overal. Ik heb de mensen gelukkig op andere gedachten kunnen brengen door te bezweren dat de papegaai ­Average Rob was.»

HUMO Op YouTube wisten ook veel mensen zéker dat hij achter de papegaai schuilging.

VERGELS «We komen uit dezelfde streek, dus ik denk dat we dezelfde klanken gebruiken en woorden op dezelfde manier uitspreken. Rob is iemand die zichzelf niet té ­serieus neemt en ik heb in mijn kostuum ook voortdurend heel onnozel gedaan.»

HUMO Je bewoog inderdaad volop op het podium.

VERGELS «Dat was heel bewust. Op café ben ik meer de tooghanger, heb ik schroom om te dansen. Maar toen ik dat kostuum aantrok, werd ik een ­volledig ander personage en viel alle schaamte weg. De choreograaf ging ook vrij pittig te werk, wat nogal een uitdaging was omdat het papegaaienkostuum echt behoorlijk zwaar was. Ik ben toen heel veel gaan trainen, rondjes gaan lopen, om minder snel buiten adem te zijn. Ik denk dat ik in die weken een paar kilo’s heb verloren (lacht).»

HUMO Tijdens een ongelukkige repetitie met je eigen band liep je ernstige tinnitus op. Gaan we je in de toekomst nog op het podium zien?

VERGELS «Na dat ongeval leek ook mijn hele omgeving veranderd, geen geluid klonk nog hetzelfde. We hebben toen zes maanden alleen maar akoestisch gespeeld op kleine podia, zodat ik mijn gehoor kon laten wennen en mijn zelfvertrouwen herwon. Ik heb er nog last van, maar kan het nu een plaats geven.

»Intussen zijn we ­nieuwe muziek gaan maken – de single ‘Zolang je maar hier bent’ is net uit – en we zijn weer volop aan het spelen. Ik heb heel veel zin om komende zomer weer op te treden met mijn band Het ­Goede ­Voorbeeld.»

Nieuwe single Mathias Vergels Beeld rv

HUMO Nog even over dat back­stagefilmpje: hoe is de sfeer onder de kandidaten eigenlijk?

VERGELS «Die was fantastisch. Ik ben meestal een beetje de einzelgänger van de groep, heb veel tijd nodig om me op mijn gemak te voelen, maar de kandidaten waren hier allemaal superlieve, aangename mensen. Lize Feryn was net mijn oudere zus en ook (*naam geschrapt*) was een toffe gast.»

HUMO Ha, doet die ook mee?!