Mattel lanceert nu ook ‘weird barbie’-pop, en daar is niet iedereen blij mee: ‘Kapitalisme verpest alles’

Mattel zou Mattel niet zijn als de speelgoedgigant geen geld zouden willen slaan uit de hyperpopulaire ‘Barbie’-film, en dat doen ze nu ook met een reeks nieuwe barbiepoppen gebaseerd op de filmpersonages. Daar hoort ook Kate McKinnons ‘weird barbie’ bij. In ‘Barbie’ speelt McKinnon een barbiepop met kortgeknipt haar en potloodstrepen op haar gezicht, omdat een meisje in de echte wereld haar zo had toegetakeld. Het personage was een grote hit bij de fans, vooral omdat velen zelf herinneringen hadden aan hun eigen ‘weird barbie’. En Mattel hoorde de kassa rinkelen: de pop kun je nu bestellen voor $50 (€45,63). ‘Maar,’ horen we u al zeggen, ‘is het hele punt van ‘weird barbie’ niet dat ze er gek uitziet door al het spelen?’

Dat dacht ook Twitter. De aankondiging leidde tot verontwaardigde kreten als ‘kapitalisme verpest alles’, ‘geef ons depression barbie!’ en ‘weird barbie wordt niet gemaakt, ze wordt gesmeed’. Anderen zien dan weer geen probleem (‘Het is een collectors item, niet voor kinderen om mee te spelen’) of maken een doordacht punt: ‘Dit bevestigt dat weirder barbie bestaat - een weird barbie waar nog meer mee gespeeld is.’ En nu aan u, Mattel!