Matteo Simoni danst met Childish Gambino in ‘Atlanta’: ‘Ik heb mezelf één keer goed voor schut gezet’

Het zijn mooie tijden om Belg te zijn. Terwijl Adil El Arbi en Bilall Fallah de nieuwste Marvel-reeks ‘Ms. Marvel’ mochten inblikken, kreeg Matteo Simoni een rol in seizoen drie van de veelgeprezen Amerikaanse reeks ‘Atlanta’ op Disney+. Jawel, ‘Smos’ deelt scènes met bedenker en hoofdrolspeler Donald Glover, wereldberoemd als Childish Gambino.

HUMO Hoe heb je dat geflikt?

MATTEO SIMONI «Simpel: zij hebben een verzoek naar een Amsterdams castingbureau gestuurd. Ik heb als auditie snel-snel een filmpje gemaakt met Bruno Vanden Broecke in de rol van Donald Glover en een paar weken later kreeg ik bevestiging. We hebben in en rond Paradiso, de Amsterdamse concertzaal, opgenomen. De set leek sterk op andere sets, behalve dat de grote Donald Glover er rondliep natuurlijk.»

HUMO Wat brengt ‘Atlanta’ naar Amsterdam?

SIMONI «In het derde seizoen gaan de rapper Paper Boi en diens manager Earn, gespeeld door Glover, op tournee in Europa, elke aflevering in een andere stad. Ik speel de Belgische stagemanager die in Paradiso de boel in goede banen moet leiden. Het probleem is: Paper Boi speelt net op 6 december en de zaal staat vol zwarte pieten in blackface. Hij weigert te spelen en ik moet mij goed kwaad maken, want ik ben veel geld aan Donald Glover kwijtgespeeld.»

HUMO De aflevering heet ‘Sinterklaas Is Coming to Town’. Hoe voelt het dat een populaire Amerikaanse serie onze tradities onder de loep neemt?

SIMONI «‘Atlanta’ stelt vragen die wij zelf al jaren aan het stellen zijn. We hebben naar mijn gevoel al grote stappen in de goede richting gezet, door de sinterklaastraditie aan te passen zonder ze compleet overboord te gooien. Ik denk dat deze aflevering tien jaar geleden meer binnengekomen zou zijn. Ik kan me alleszins niet voorstellen dat Paradiso anno 2022 zou volstaan met mensen in blackface.»

HUMO Heb je daarover met Donald Glover gesproken?

SIMONI «We hebben het voornamelijk over muziek gehad. Ik ben grote fan van Childish Gambino: de songs én de clips. Ik heb uiteindelijk een volle dag met hem alleen samengewerkt. Ik vond het een aangename, gemoedelijke en alerte kerel.»

HUMO In welke serie zou jij nog graag een rolletje spelen?

SIMONI «‘Euphoria’, het tienerdrama van HBO (bij ons te zien op Streamz, red.). Gemaakt voor jongeren, maar leerrijk voor volwassenen en visueel ontzettend sterk. Alleen: ik ben waarschijnlijk net te oud. En ‘My Brilliant Friend’, de serie over twee vriendinnen in Napels die op Canvas liep, vind ik ook wel iets hebben.»

HUMO Denk je dat je een goede indruk op Glover en co. hebt gemaakt?

SIMONI «Ik moet bekennen dat ik mezelf op de set één keer goed voor schut heb gezet. Ik moest me als groot fan van Paper Boi voordoen door één van zijn nummers te rappen. Ik ben toen prompt beginnen te hakken, wat helemaal niet in het script stond. De regisseur zei achteraf al lachend dat ik moves heb, waarop ik er heb uitgefloept: ‘Yeah, I’m a dancer.’ Toen de man vroeg welke stijlen ik zoal onder de knie heb, zei ik stamelend: ‘Euh, some breakdance, as a kid, not anymore...’ In de uiteindelijke aflevering hebben ze het hakken eruit geknipt.»

HUMO Matteo Simoni: ook in de bloopers van ‘Atlanta’.

SIMONI «Zoiets, ja (lacht).»

