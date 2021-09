Matthijs van Nieuwkerk: ‘Krijg nou wat! Is mister Snollebollekes chansonliefhebber?’

Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps reisden deze zomer af naar Frankrijk voor de vierdelige docuserie ‘Chansons’. In de trein naar Parijs beantwoordden ze per mail een aantal vragen.

Het waren geen loze woorden van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps begin dit jaar in ‘Matthijs gaat door’. De zanger van de Snollebollekes was te gast om te praten over zijn voorliefde van Frankrijk, het chanson en in het bijzonder Jacques Brel en bij Van Nieuwkerk borrelde een idee op. ‘We zouden eigenlijk een documentaireserie moeten maken. Samen naar Parijs. Met z’n tweetjes op reis. Een zomertje.’

Dat zomertje was afgelopen maanden. De presentator en zanger sloegen de handen ineen en togen naar Frankrijk. Het resultaat van het opmerkelijke duo: de vierdelige docuserie ‘Chansons!’.

- Hoe hebben jullie elkaar gevonden in deze passie?

KEMPS «In de schminkkamer bij ‘Op1'. Matthijs sprak me aan als winnaar van ‘De Slimste Mens’. We maakten een selfie en raakten al snel aan de praat.»

VAN NIEUWKERK «Rob zei dat hij mijn boekje over Charles Aznavour met plezier had gelezen. Ik dacht: krijg nou wat! Is mister Snollebollekes een chansonliefhebber? We zijn na die avond eigenlijk nooit uitgepraat geraakt. We schieten nog steeds elke dag zo’n twee nummers naar elkaar toe. Een uurtje geleden nog: Gérard Depardieu die ‘Barbara’ zingt.»

KEMPS «Een geweldige plaat. Na onze ontmoeting hebben we ‘La tendresse’ van Bourvil geloof ik wel vijftien keer naar elkaar geappt… gewoon omdat-ie zo mooi is.»

- Wist Matthijs dat Rob rondleidingen heeft gegeven op het Parijse kerkhof Père-Lachaise?

VAN NIEUWKERK «Ik wist helemaal niets van Rob. Ik had me alleen ontzettend met hem vermaakt in ‘De Slimste’. Toen we amis des chansons werden, las ik zijn boek en kwam ik erachter dat hij als jonge jongen uren per dag op deze begraafplaats rondzwierf, op zoek naar verhalen bij de graven. En niet alleen bij die zangers en zangeressen die er liggen. Geen alledaagse hobby. Rob is dan ook bepaald geen alledaagse jongen.»

- Is die onalledaagse hobby uit te leggen?

KEMPS «Als kind was ik al gefascineerd door kerkhoven. Je zou het niet zeggen, maar ik word daar rustig van. Ik hou van kunst, politiek en geschiedenis. Grootheden uit de negentiende en twintigste eeuw. En al die mensen liggen daar. Van Oscar Wilde tot Chopin en Yves Montand. Ik ben naar Parijs gegaan om Jacques Brel te begrijpen, Frans te studeren. Toen ik daar bij Père-Lachaise was, vroegen mensen waar bijvoorbeeld Jim Morrison lag of Oscar Wilde. Dan zei ik: ‘Ik loop wel even mee.’ Zo is het ontstaan. Met Matthijs heb ik het graf bezocht van Charles Aznavour, een absoluut hoogtepunt.»

- Waar komt jullie liefde voor de chansons vandaan?

KEMPS «Bij een vriendje thuis op de radio. Hoorde ik Brel. Ik verstond er helemaal niks van, maar ik voelde het. Een donderslag bij heldere hemel. Dit had ik nooit gehoord. Toen ben ik erin gedoken. Heb ik vertaalboeken gekocht. Het mooie: het is eerlijk, puur. Je gelooft ‘m. Als hij zingt ‘Ne ne me quitte pas,’ verlaat mij niet, dan hoor je aan alles dat hij niet wil dat ze bij hem weg gaat.»

VAN NIEUWKERK «Achillesstraat, Amsterdam. Onze kleine bovenwoning werd vaak verwarmd door chansons en van alle zangers die er klonken was de stem van Aznavour het mooist. Ik zag hoe hij mijn moeder gelukkig maakte, en dus was ik gelukkig. Er zijn foto’s dat ik als 4-jarig jochie in hurkzit voor de pick-up zit en kijk naar een draaiende plaat, terwijl ik met mijn handjes in mijn voeten knijp. Ik herinner me dat gek genoeg nog als de dag van gisteren. Chansons zijn vaak zwanger van heimwee, melancholie en snufjes tristesse, in melodie en woord, daar kan voor mij niet veel tegenop, ja er zijn een paar wonderschone fado’s en Sinatra zingt ‘In the wee small hours of the morning’ ook niet slecht, maar het chanson bespeelt deze levenszenuw het mooist.»

- Wat kunnen jullie over het programma vertellen?

KEMPS «Matthijs en ik gaan als wapenbroeders naar Parijs in de hoop dat onze liefde voor het chanson aanstekelijk zal werken voor de kijker.»

VAN NIEUWKERK «We praten, vertellen, interviewen en zingen en dat alles in de mooiste stad ter wereld. Vrolijke zendelingen zijn we. We hebben zoveel gedaan en geprobeerd. In de eerste aflevering zitten we op de stoep waar Edith Piaf geboren is, en volgen haar spoor door de stad. Met als beloning een miniconcert van Barbara Pravi.»

KEMPS «We gaan naar het restaurant waar Serge Gainsbourg zijn laatste avondmaal heeft genuttigd. We bezoeken een school waar kinderen chansonles krijgen, ontdekken het ontstaan van het chanson op de Pont Neuf en de broer van Dalida werkt mee aan ons programma.»

- Wat betekenen Charles Aznavour en Jacques Brel voor jullie?

VAN NIEUWKERK «Ik draai elke dag een nummer van Aznavour. Een stem die een leven met me meereist. Die bij mijn ouderlijk huis hoort, bij ons lieve gezin op een bovenverdieping in Amsterdam-Zuid. En Brel klonk er ook hoor, en Becaud niet te vergeten. En Piaf. Allemaal schitterend, Becaud zou je nu zelfs een beetje onderschat kunnen noemen. Maar bij Brel geldt wat mij betreft de Wet van Brel: driemaal daags een nummer maximaal, het is anders te zenuwslopend. Hetzelfde geldt trouwens voor Barbara.»

KEMPS «Er gaat geen dag voorbij dat Brel niet in mijn leven is, het is moeilijk te vatten. Het is de intensiteit waarmee hij zingt, denk ik. Maar Matthijs heeft gelijk: het is ook zenuwslopend. Je zet Brel niet op als je aan tafel zit te eten met de kinderen. Dan is Aznavour uitermate geschikt en ook Brassens klinkt dan lekker tijdens de afwas.»

- Smaakt deze docuserie naar meer?

KEMPS «Om Matthijs te citeren voor aanvang van dit seizoen: ‘We gaan een schatkist opentrekken’ en wat mij betreft is die nog niet leeg.»

VAN NIEUWKERK «Rob en ik hebben sowieso elk jaar een afspraak in Parijs. Met of zonder camera.»

Chansons! is vanaf vandaag wekelijks te zien om 21.30 uur bij BNNVara op NPO 1

