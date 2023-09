Matthijs van Nieuwkerk na de heisa bij ‘De wereld draait door’: ‘Ik weet niet of ik nog terugkeer naar tv’

Matthijs van Nieuwkerk kan niet zeggen of hij ooit weer televisie gaat maken. ‘Dat weet ik gewoon nog niet’, zegt de presentator tegen NRC, in zijn eerste interview sinds hij eind vorig jaar in opspraak kwam door een artikel in de Volkskrant over de angstcultuur op de redactie van zijn programma ‘De wereld draait door’.

Van Nieuwkerk heeft wel ‘verkennende gesprekken’ gevoerd, vervolgt hij. ‘Maar eerst maar eens dit interview, zodat de radiostilte is verbroken. Dan is er in mijn hoofd weer wat meer ruimte hoop ik. En dan is er uiteraard nog de commissie-Van Rijn, belangrijk voor iedereen die het betreft.’

Een commissie onder leiding van Martin van Rijn doet op dit moment onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de NPO en in Hilversum, onder meer naar de vermeende angstcultuur bij ‘De wereld draait door’. De resultaten worden in het laatste kwartaal van het jaar verwacht. Na het verschijnen van het Volkskrant-artikel vertrok Van Nieuwkerk bij BNNVARA. Daardoor kwamen programma’s als ‘Matthijs gaat door’ en ‘Chansons!’ stil te liggen.

Van Nieuwkerk heeft ‘achter de schermen’ overigens al wel weer op een podium gestaan. Eind juni interviewde hij schrijver Bart Chabot bij diens boekpresentatie. Het optreden was verborgen gehouden voor alle aanwezigen.

‘Ik was zo ontzettend nerveus man, daar in de coulissen’, zegt Van Nieuwkerk daarover. ‘Ik dacht: straks kom ik op en begint er iemand te roepen: wat moet die vent daar? Straks word ik weggejoeld. Maar echt, de ontvangst was zó warm, een ovationeel applaus. En ik kon eindelijk weer eens interviewen.’

(Trouw)