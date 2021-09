Medisch advies van Philippe Geubels: ‘Mensen met poepschaamte, laat het gewoon los!’

‘Is er een dokter in de zaal?’ Sinds de vaccins massaal worden uitgerold, lijkt op het internet iedereen volmondig ‘ja’ te antwoorden op die vraag, parmantig wijzend naar eigen borst. Philippe Geubels, presentator van de gelijknamige panelshow, heeft tenminste recht van spreken: hij is niet alleen een wandelende bijsluiter, hij deed ook nog eens vrijwilligerswerk in een vaccinatiecentrum.

PHILIPPE GEUBELS «Er kwam zo’n centrum letterlijk achter mijn hoek, in een periode dat ik hele dagen thuis zat. Er was op dat moment nog veel weerstand tegen de vaccinaties, maar heel mijn sector lag wel plat, dus ik voelde me geroepen om daar mijn schouders onder te zetten. Ik moet zeggen: ik was daar graag. Af en toe krijg ik nog mails met data waarop ze volk zoeken: ik zie het zeker zitten om nog eens terug te keren.»

HUMO ‘Is er een dokter in de zaal?’ dan: er is een nieuwe rubriek in het derde seizoen, waarin je het opneemt tegen topsporters. Zo ben je de Muur van Geraardsbergen opgefietst tegen Victor Campenaerts. Wat nog?

GEUBELS «Ik heb gezwommen tegen Fanny Lecluyse, penalty’s getrapt tegen Sammy Bossut, gaan veldrijden tegen Sanne Cant, gebasket tegen Ann Wauters...»

HUMO Kwam er soms een resultaat uit de bus waarvan je niet depressief werd?

GEUBELS «Waarvan die spórters niet depressief werden, zul je bedoelen? Ik kan alleen maar zeggen: ik heb mij niet ingehouden en ik ga mij daar ook niet voor excuseren.»

HUMO Lukt het intussen om nog voldoende leuke verhalen, kwaaltjes en uitvindingen bij elkaar te sprokkelen?

GEUBELS «Natuurlijk. Eén tof verhaal dat mij nu voor de geest komt: we hebben een vroedvrouw gevonden die nog een bevalling verzorgde terwijl ze zélf aan het bevallen was.»

HUMO Hoe werkt dat precies?

GEUBELS (schouderophalend) «Ik vermoed dat het te vergelijken is met heel dringend moeten kakken, maar het toch nog ophouden omdat je op de trein zit.»

HUMO Over kak inhouden gesproken: Gert Verhulst onthult in de eerste aflevering dat zijn record op acht dagen staat.

GEUBELS «Dat vind ik ongelofelijk. Ik kan mij dat niet voorstellen: als ik naar het toilet moet, dan moet ik naar het toilet, klaar. ‘Poepschaamte’ noemen ze dat: niet durven te kakken op het werk of op andere plaatsen waar je niet thuis bent. Maar zo doet die Gert dat dus, hè: terwijl wij allemaal zitten te persen, rijft hij zijn miljoenen binnen.

»De uitvindingen die we brengen, zijn ook fascinerend. Neem de heupairbag. Nu denk jij bij dat woord misschien spontaan aan oude besjes die vallen en opeens drie meter door het zwerk vliegen. Maar ik heb het zelf uitgetest, en ik moet zeggen: je valt echt op een zacht kussentje. Het ziet er zelfs nog modieus uit.»

HUMO Tot slot: volgens de perstekst is één van de vragen waarop we dit seizoen een antwoord krijgen niet van de poes. ‘Hoe kunnen we gelukkig oud worden?’ Kun je die al even verklappen?

GEUBELS «Voor iedereen met poepschaamte is het simpel: laat het gewoon los, letterlijk en figuurlijk. Als je kunt kakken wanneer je wilt, komt het geluk vanzelf.»

Is er een dokter in de zaal?

Eén, donderdag 2 september, 20.40