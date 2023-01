Mensen die met pijltjes gooien zijn blijkbaar hipper dan mensen die taarten bakken

‘Het verhaal van Vlaanderen’ heeft zijn start niet gemist: met 1,1 miljoen kijkers is de historische docureeks het best bekeken programma van de week. Maar vooraleer u nu dolenthousiast begint te vendelzwaaien: dat cijfer is erg goed, maar het is toch ook weer niet uitzonderlijk hoog.

Een week geleden haalde ‘Vrede op aarde’ op Kerstmis op dat tijdstip ruim een miljoen kijkers (1.025.525‏) en de weken voordien hing ‘Château Planckaert’ op zondagavond telkens rond hetzelfde getal als ‘Het verhaal van Vlaanderen’. En als we het voorbeeld van Tom Waes volgen en even teruggaan in de tijd, zien we dat ‘Taboe’ het op de eerste zondag van 2022 nog een stuk beter deed: Philippe Geubels haalde toen 1.267.989‏ kijkers.

Net buiten de top 25: het WK Darts, waar de best bekeken wedstrijd - de verloren halve finale van Dimitri Van den Bergh - door net geen 400.000 fans werd gevolgd (398.589). Mensen die met pijltjes gooien zijn bij deze ook hipper dan mensen die taarten bakken: de finale van ‘Bake off Vlaanderen’ moest het met 273.098 kijkers doen. Ook buiten de lijst: het twaalfde seizoen van ‘De rechtbank’, dat van start ging voor 301.954 kijkers.

De top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 30 december tot en met donderdag 5 januari. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld)

1 HET VERHAAL VAN VLAANDEREN EEN 1.115.466‏

2 HET JOURNAAL (19U) EEN 1.035.658‏

3 THUIS EEN 1.019.531

4 SWITCH EEN 948.160‏

5 HET HUIS EEN 937.444‏

6 VREDE OP AARDE EEN 921.993‏

7 1 JAAR GRATIS EEN 827.000

8 HET NIEUWS (19U) VTM 791.661

9 ONDER VUUR EEN 781.464‏

10 HET HOGE NOORDEN EEN 706.626‏

11 FAMILIE VTM 706.035‏

12 BLOKKEN EEN 668.384‏

13 DURF TE VRAGEN EEN 666.217‏

14 KAMAL KHARMACH, MAG IK EVEN? EEN 647.390‏

15 SPORTJAAR 2022 EEN 605.744‏

16 VELDRIJDEN. GP. SVEN NYS H. EEN 591.039‏

17 ERFGENAAM GEZOCHT VTM 574.000

18 HET JOURNAAL LAAT EEN 560.045‏

19 VELDRIJDEN. HERENTALS H. EEN 533.811‏

20 HET JOURNAAL (13U) EEN 515.311‏

21 FC DE KAMPIOENEN EEN 495.546‏

22 CODE VAN COPPENS VTM 477.146

23 HELDEN VAN HIER VTM 467.981‏

24 HET NIEUWS (13U) VTM 464.529‏

25 NIEUWJAARSCONCERT EEN 458.126‏