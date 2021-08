Meskerem Mees deed ons in ‘The Ballroom’ op NPO 2 verlangen naar haar debuutplaat

Ochtendtelevisie, zeker in het weekend, heeft een heel eigen dynamiek. Tempo en spanningsboog doen er minder toe, en het is dat gebrek aan druk dat soms voor de fijnste kabbeltelevisie kan zorgen. Dit proces is ook van toepassing op het aardige, want van elke pretentie gespeende, muziekprogramma ‘The Ballroom’ op NPO 2. Voor wie in de jaren 90 al onder de levenden was, heeft de show een aardige blast from the past in huis: de boomlange, eeuwig jongensachtige Jan Douwe Kroeske presenteert. Die maakte in de nineties furore met zijn ‘2 Meter Sessies’, en ‘The Ballroom’ is stiekem niet veel meer dan een voortzetting daarvan.

Het concept is dus simpel: Jan Douwe nodigt een muzikant (of ensemble) uit, voert daar korte gesprekjes mee, en laat de artiest vooral spelen, meestal akoestisch. Het enige verschil met de aloude ‘2 Meter Sessies’ is dat er ook een gast is met wie gemusiceerd wordt. In deze aflevering was Meskerem Mees de hoofdpersoon, en die ging direct full Mees. Dat wil zeggen: ze komt verraderlijk ‘zoekend’ over maar weet donders goed hoe haar wereld in elkaar steekt. Zo antwoordde ze beleefd en eerlijk op de vraag van Kroeske over hoe vaak ze eigenlijk geoefend had met celliste Maya Fridman, de gast in deze uitzending. ‘We hebben een mail gestuurd, en dat was het,’ giechelde ze. Maar in dezelfde adem vermeldde ze ook even: ‘Ik vind het het fijnst als ik iemand niet te veel hoef uit te leggen of te sturen, en dat die meteen mee is.’

De samenwerking met Fridman was aardig, maar eerlijk is eerlijk: veel meerwaarde vond ik het niet hebben. De beste songs van Mees hebben het ook niet nodig – ‘Parking Lot’ of ‘Joe’ zitten ook puur met stem en gitaar niet heel ver van de wereld van bijvoorbeeld Aldous Harding. Nee, voor de knetterende samenwerking hoeft een mens straks niet deze songs te gaan herbekijken op het YouTube-kanaal 2metersessions, waarop alles verzameld wordt. (Eerder was ook Het Zesde Metaal te gast.) Je bekijkt de vijf songs die Meskerem hier speelde omdat ze weer een stap verder is in haar ontwikkeling, haar hedendaagse folk begint steeds meer op punt te staan. Het is met andere woorden reikhalzend uitkijken naar haar plaat, die in november uitkomt.

Wat we verder nog kunnen vertellen? Dat Kroeske nog steeds geen geboren interviewer is (‘Wat betekent je naam?’), maar dat dat er helemaal niet toe doet. Juist die schoolkrantgesprekjes dragen bij aan het aangenaam verpozen op zaterdagmorgen. Als uitsmijter kunnen we nog meegeven dat Meskerem het volgende had te melden op de vraag ‘Wat heeft het winnen van Humo’s Rock Rally je gebracht?’: ‘Er zat een lekker geldbedrag aan vast.’ Please never change.

De uitzending met Meskerem Mees is hier te herbekijken.