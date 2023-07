Met Ben Stiller, Jennifer Lawrence en Meryl Streep op kop: na scenaristen gaan ook 160.000 Hollywood-acteurs staken

Gisteren was het nog een dreiging, vandaag is het nagenoeg zeker: ook de acteurs in Hollywood leggen het werk neer. Hun vakbond had de film- en tv-studio’s en streamingdiensten tot middernacht (9.00u donderdag, onze tijd) gegeven, maar een akkoord kwam niet uit de bus. Verschillende opname’s zullen zo vertraging oplopen of ingekort worden.

De 11.500 leden van de Writers Guild of America, de vakbond van Hollywoodscenaristen, staken al sinds 2 mei. Dat heeft al ernstige gevolgen, zelfs voor u, want van meerdere reeksen liggen de opnames stil bij gebrek aan scenario’s. De opname’s van ‘The White Lotus’, ‘Stranger things’ en ‘The handmaid’s tale’ liggen voorlopig stil, net zoals de plannen voor een vierde ‘Spider-Man’ met Tom Holland. Blijvende gevolgen zijn momenteel nog niet bekend, maar u herinnert zich misschien de scenaristenstaking in 2008 nog, waardoor verschillende tv-shows ingekorte seizoenen kregen. Het eerste seizoen van ‘Breaking bad’ eindigde na zeven afleveringen in plaats van negen.

Maar de staking van de acteursvakbond SAG-AFTRA, die maar liefst 160.000 acteurs vertegenwoordigt, die nu op til is zou nog veel ernstigere gevolgen hebben, dan vallen zowat alle producties stil. Ook de Emmy-awards zouden mogelijk enkele maanden worden uitgesteld.

Waarom staken?

De scenaristen vragen een hogere vergoeding, maar ook bescherming tegen artificiële intelligentie en het nieuwe streamingmodel van Netflix, Amazon Prime, Disney+. Hun overeenkomst met de Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), waaronder meer dan 350 productiehuizen en vooral alle grote productiehuizen vallen, liep begin mei af.

Op 1 juli eindigde ook het contract met de acteursvakbond en toonden de acteurs zich bereid over te gaan tot staken ‘als het nodig bleek’. Bij de acteurs draait het om onder meer de auditievoorwaarden, de verloningen en de compensatie bij het gebruik van hun beeltenis in AI-toepassingen.

Dat de actie getrokken werd door bekende namen als Jennifer Lawrence, Ben Stiller en Meryl Streep moest de studiobonzen over de streep trekken, maar zelfs de inzet van een federale bemiddelaar kon geen soelaas bieden. Het is onduidelijk wat de toekomst brengt.

Veel series en films zullen er binnenkort dus niet meer verschijnen, gelukkig kan u met onze beste 100 (reeds uitgekomen) series nog enige tijd overbruggen!