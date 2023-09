‘Met de Joris’ duurt zo lang als drie afleveringen van ‘Belpop’. Zelfs voor Metejoor is dat te veel

‘Met de Joris’, een vierdelig portret over Joris ‘Metejoor’ Van Rossem, is volgens de persdienst van Streamz ‘een uniek verhaal over groei, doorzettingsvermogen en liefde voor muziek’. Uniek is het zeker, zo’n turnleraar die zich optrekt tot op het podium van de MIA’s en andere Blankenbergse zeedijken, en met dat doorzettingsvermogen zit het ook snor: als je één ding uit deze reeks leert, is dat de zanger in een wereld van over het paard getilden op eigen kracht over de bok is gesprongen.

Deze review verscheen voor het eerst in Humo op 28 mei 2023, toen de serie op Streamz verscheen.

In de eerste aflevering vertelt Ingrid, de mama uit de hit ‘Dit is wat mijn mama zei’, over toen Metejoor nog een Metejoortje was en in Vosselaar en omliggende straten bekendstond als voetballer. Niemand wist van de muzikale droom op de bodem van zijn sportzak - die lag daar goed, vond bang Metejoortje, veilig verstopt onder zijn scheenbeschermers. Zus Lisa neemt wel de microfoon ter hand, schopt het tot in ‘The Voice' en duikt de studio in met producer Hans Francken. Als die Metejoortje hoort zingen, ziet hij het gat in de markt: precies tussen Clouseau en Niels Destadsbader ligt er nog een kavel braak in het bouwlint genaamd de showbizz.

Metejoortje wordt Metejoor zoals Tuurtje Blanckaert ooit Will Tura werd: door dapper te zingen in het met feesttenten en parochiezalen bestrooide Vlaamse hartland onder de spots in vier kleuren van DJ Luc Light & Sound en met de smaak van al ‘s ochtends gemaakte sandwiches in de mond, mede mogelijk gemaakt door slagerij Vangenechten. Het Sportpaleis ziet hij enkel als hij staat aan te schuiven op de ring.

In het voorprogramma van Clouseau krijgt Metejoor zijn eerste grote kans - with a little help from Hans Francken, al jaren toetsenist bij de broers Wauters. Wat u daar hoort, is een bal die aan het rollen gaat: opwarmen voor Niels Destadsbader, jammen met Bart Peeters, de eerste bescheiden hit en dan de tweede, derde, zesde en veertiende.

Je ziet de man in vier afleveringen veranderen, van een duts die voor een optreden staat te braken van de stress tot een vlotte flamand die vogelpikt achter de schermen van ‘Tien om te zien’. Het gaat hem goed af, dat vers geplukte zelfvertrouwen, en als het louter de bedoeling was om Metejoor neer te zetten als een bescheiden werker en een vleesgeworden aai over de bol, dan zijn regisseurs Peter Van Eyndt en Sven Van Alboom - of zoals de zanger hem noemt: Svennieboy - daar met verve in geslaagd.

Misschien is Svennieboy zelfs te ijverig geweest. ‘Met de Joris’ duurt alles samen namelijk drie uur. Dat is twee keer zo lang als de recente docu’s over Ed Sheeran en Lewis Capaldi. Dat zijn drie afleveringen van ‘Belpop’. Dat is, met een carrière van zes jaar als verhaalstof, best veel. Wie dat wil vullen, moet ermee leren leven dat beelden van Metejoor die het raam openzet en ontbijt ook de montage overleven, dat geen single onbesproken mag blijven en geen backstage onbelicht. Natuurlijk mag een zanger zich omkleden in zijn eigen docu - in dit geval is het een gewezen turnleraar, dus voor dat vaardig geboetseerd bovenlijf ís een markt - maar uiteindelijk zijn alle backstages hetzelfde in Vlaanderen en staat er een grens op het aantal partytenten met een gesponsorde koelkast dat zo’n reeks kan verdragen.

Doordat alles op de weegschaal wordt gelegd, krijgen de echt zware momenten ook niet genoeg gewicht. Het moment waarop hij in het derde leerjaar ‘Joris moet dood' in zijn schoolbank krast. Het laatste FaceTime-gesprek met zijn stervende opa, vlak voor hij moet optreden in de finale van ‘The Voice’. De nakende ineenstorting van zijn gezin, nadat de vakpers het verhaal verspreidde dat Metejoor een zangeres van K3 stevig zou hebben gegertverhulst. Hij is tot tranen toe bewogen als hij erover vertelt, maar als je kijkt naar wat hoeveel tijd krijgt toebedeeld, zou je denken dat de repetities van ‘Tien om te zien’ of een schrijfkamp met rapper Snelle even belangrijk zijn.

Na drie uur ‘Met de Joris’ blijft me één moment bij. Op de Gentse Feesten wordt de zanger snel weggeleid naar zijn auto door beveiligers - het gaat niet anders, omdat het te druk is. Fans die staan te wachten en geen handtekening kunnen krijgen, schelden de man vlakaf uit. Die zit daar, volksmens als hij is, nog dagen mee in zijn maag. Hoe hoger Metejoor rijst, hoe dichterbij de dag dat z’n volgers enkel nog een stipje aan de hemel zien. Benieuwd hoe hij daar de volgende jaren mee zal omgaan nu hij straks voor het eerst in het Sportpaleis staat waar hij zo vaak voorbij reed. Er zou zomaar een nieuwe documentaire kunnen uitkomen, alleen is het dan te hopen dat die dan een uur duurt en geen drie.