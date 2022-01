Met de naturel van een forel in een bergmeertje luidde Aster Nzeyimana in zijn eerste ‘Extra Time’ een nieuw tijdperk in

Zat Frank Raes die maandagavond, een geruite plaid over de knieën en een Dry Martini op het bijzettafeltje, thuis klaar voor ‘Extra Time’, of was er op dat moment op ARTE een documentaire over het picturalisme in de fotografie die dringender om z’n aandacht zong? Geen idee. Onderzoeksjournalistiek is zo vermoeiend. Wat ik vanuit m’n sofa wel kon waarnemen: in Brussel kuste Aster Nzeyimana zijn eerste ‘Extra Time’ wakker. ‘Een nieuw tijdperk,’ beweren beleggers in de hyperbolenindustrie. Hun aandelen doen het erg goed.

Nzeyimana is al een poos de boy wonder van de sportredactie van de openbare omroep, en dat is vreemd noch verrassend. Hij is vief en jeugdig, een Instagramplaatje waar je ogen aan blijven plakken. Nzeyimana beschikt ook over het naturel van een forel in een bergmeertje. En al plooit hij zich netjes naar de korsetten van de VRT, er zit af en toe ook iets subtiel dwarsig in ’m - kleine, pinnige zinnetjes waarin het straatjoch van weleer doorschemert.

De nieuwe gastheer van ‘Extra Time’ mag er zich ook op laten voorstaan dat hij iets van het spelletje kent - geen overbodige luxe met Filip Joos en Wesley Sonck aan je tafel. In zijn jonge jaren euthanaseerde Nzeyimana als centrale verdediger bij Eendracht Aalst de dromen van overmoedige puntaanvallers. Die jaren op de backlijn resoneren in zijn commentaar bij wedstrijden, en nu ook in zijn werk als secretaris van ‘Extra Time’: Nzeyimana weet dat een bal rond is.

Met een nieuwe presentator komt ook een nieuw decor: het spelletje wordt voortaan gedissecteerd in een ruimte die eerder hippe loungebar dan zonder bouwvergunning opgetrokken voetbalkantine is. Ze oogden stijlvol, die designstoelen, al vind ik dat ook de bilkaakjes van Peter Vandenbempt een stem verdienen in dit debat - gerieflijkheid is óók een argument.

Inhoudelijk blijft ‘Extra Time’ compact spelen: onvermoeibaar kouten over de prachtige sport van Dejan Veljkovic en Mogi Bayat. Kwam de vierde gast uit het voetbal zelf, dan wilde die in het verleden al eens verdrinken in de grote gulp aan inzichten, meningen en doordachte bijzonderheidjes die de drie analisten aan tafel klaar hadden. Nzeyimana leek in zijn eerste aflevering zinnens om Benson Manuel - stilistiek op noppen bij het verrukkelijke Antwerp FC - meer bij de debatten te betrekken, bijvoorbeeld door ’m oprecht nieuwsgierige vragen te stellen. Dat werkte: gaandeweg loste Manuel z’n afwachtende onderkoeldheid, en uiteindelijk trok hij vlot mee baantjes in het tafelgesprek.

Het is afwachten of ‘Extra Time’ voortaan ook meer aandacht zal hebben voor supporterscultuur, en of de vadsige dubbele kinnen van het eens zo eerzame spel vaker ontbloot zullen worden. Niet dat het in het programma nooit over corruptie, hooliganisme of de algehele pafferigheid van het voetbalwereldje ging, maar vaak klonk het als het obligate rondje ‘Het is toch erg, hè’ - om dan weer snel door te spoelen naar de doorsteekpasses en wereldgoals du jour. Ach, we zullen zien, en ik zal kijken.