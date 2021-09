Met de sitcom ‘Only Murders in the Building’ op Disney+ heeft Steve Martin zichzelf weer heerlijk heruitgevonden

Je moet het Steve Martin nageven: telkens wanneer je denkt dat het gedaan is met die carrière van ’m, komt hij weer bovendrijven. Na zijn periode als ster op het witte doek (‘Parenthood’, ‘Planes, Trains & Automobiles’) dwaalde hij dat het een lieve lust was. Tot hij zich heruitvond op Twitter en als auteur van (zeer goede!) boeken. Na zijn pijnlijk onleuke Oscarpresentatie nam hij revanche door zijn oude maatje Martin Short (‘¡Three Amigos!’) op te vissen. De resulterende Netflixspecial (‘An Evening You Will Forget for the Rest of Your Life’ uit 2018) was maar half geslaagd, maar hun nieuwste sitcom op Disney+ is wél een voltreffer.

‘Only Murders in the Building’ is de naam van het beestje. De serie is bedacht door Martin zelf en scenariogoeroe John Hoffman. Die laatste staat er vooral om bekend aan de lopende band scenario’s af te leveren die vervolgens nooit gebruikt worden, wegens te ingewikkeld of te intelligent. Dit keer raakt hij overduidelijk wél de juiste snaren, want ‘Only Murders in the Building’ is niet alleen oprecht geestig, maar ook nog spannend. Het is tenslotte een detective, of toch een soort van.

Steve Martin speelt Charles-Haden Savage, een doorslag van zichzelf. Savage was ooit een ster, maar nu al lang niet meer. Hij is een has-been. Het enige tastbare dat zijn roem heeft opgeleverd, is zijn appartement in het fraaie complex Arconia in Manhattan. Short speelt de buurman, een depressieve theaterregisseur. In de eerste aflevering belanden ze in een lift met de jonge Mabel (een leuke Selena Gomez) en ene Tim Kono. Die laatste eindigt niet veel later dood in zijn appartement. Zelfmoord, zeggen de autoriteiten, maar dat is buiten De Drie gerekend. Zij zijn ervan overtuigd dat er sprake is van moord en starten een onderzoek.

‘Only Murders in the Building’ slaagt erin oud en nieuw op een geslaagde wijze te combineren. De opzet is een klassieke whodunnit, maar de wijze waarop het drietal aan de slag gaat, is helemaal 2021: ze beginnen een true crime-podcast. Waarmee de serie ook een satire is op dat populaire genre.

Maar de kern is en blijft het moordmysterie. Voorlopig staan er ‘slechts’ vier afleveringen op Disney+, maar meer volgt snel. Wij zagen al acht afleveringen zien en kunnen verklappen dat de kwaliteit hoog blijft. Het is spannend en geestig, want Steve Martin spaart zichzelf niet. Zijn vermeende intellectualisme en ouderdom krijgen onder uit de zak. En hoe zit het nu met dat slachtoffer, Tim Kono? En met Oscar, een voormalige vriend van Mabel én Tim Kono die nota bene al eerder voor doodslag is veroordeeld? En wóónt Mabel eigenlijk wel in Arconia? En zo gaat het maar door. Zelfs Sting duikt op en is meer dan draaglijk in een leuke bijrol als zichzelf.

‘Only Murders in the Building’ is een kruising tussen Woody Allens vriendelijkste werk, classic Steve Martin-comedy en scherpe, oprecht geestige mediakritiek. Er zou al een tweede seizoen aankomen. Kom maar op.