Met een nucleaire oorlog op komst kunnen we sketchshow ‘Couples Therapy’ op Streamz er echt niet meer bij hebben

‘We moeten ons voorbereiden op beelden die we niet willen zien’, zei professor internationale betrekkingen David Criekemans afgelopen vrijdag op Humo.be. Hij had het natuurlijk over de escalatie in Oekraïne en een nabije toekomst waarin Vladimir Poetin zijn buurland met de grond gelijk zou maken als hij het niet kon veroveren. Maar de uitspraak van Criekemans werkte evengoed als tip voor mensen die wilden beginnen aan ‘Couples Therapy’, een sketchshow die diezelfde vrijdag op Streamz verscheen.

In onze recensie van ‘We Like to Party’ (☆☆☆☆☆) op VTMGo omschreven we presentator Nicolas Caeyers onlangs nog als ‘een acteur die heden ten dage vooral bekend is van TikTok’, en nu zitten we met het akelige gevoel dat we ‘Couples Therapy’ een beetje over onszelf hebben afgeroepen. Op TikTok kon Caeyers namelijk een aanzienlijke aanhang verwerven met zijn typetje Sabine, dat tijdens de lockdowns een inkijk gaf in haar leven, en in deze nieuwe reeks borduurt hij daarop voort. Alleen kruipt de man deze keer met behulp van pruiken, een uitgebreide garderobe en hier en daar een prothese in de huid van een dozijn personages, van verschillende geslachten, leeftijden, seksuele voorkeuren en zelfs etnische achtergronden - hier en daar lijkt er de afgelopen jaren toch een maatschappelijke discussie aan Caeyers te zijn voorbijgegaan.

De reeks, bestaande uit tien afleveringen van circa tien minuten, speelt zich integraal af in het kantoor van een relatietherapeute (Tine Embrechts), waar elf koppels op de sofa hun problemen komen bespreken. In de ene helft van de duo’s herkennen we mensen als Lize Feryn, Yemi Oduwale of Amelie Albrecht, de andere helft is telkens weer Caeyers, maar dan vermomd als een overjaarse puber die zijn penis consequent aanspreekt met ‘mijne maat’, een hippie met dreadlocks en interesse in een open relatie, of een Instagram-verslaafde die uitspraken als ‘Uw moeder is 2300 likes’ doet. Je zou kunnen zeggen dat hij op die manier zijn veelzijdigheid bewijst, maar één enkele uitzondering daargelaten - Katrien, een dame die met licht hese stem pseudodiepzinnig probeert te doen - wilden we toch eerder de afdeling kostuums een compliment toewerpen dan de acteur.

Op typetjes kun je natuurlijk wel een programma of zelfs - vraag het maar aan Chris Van den Durpel - een hele carrière bouwen, maar dan moeten die wel iets interessants te zeggen of te doen hebben. Helaas is ‘Couples Therapy’ ook op dat vlak een grootgrutter in clichés. Vrouwen zijn bazig, zitten in met hun gewicht en doen altijd alsof ze het slachtoffer zijn, mannen die hun gevoelens uiten zijn saaie pantoffels en de grootste macho blijkt uiteindelijk een verdoken homoseksueel: het zijn het soort inzichten die in elke sketchshow sinds mensenheugenis wel voor het oprapen lagen en waar deze reeks niets nieuws mee doet.

Ons deed ‘Couples Therapy’ vooral denken aan ‘Influencers’, en als er iets is dat we er vandaag, na twee jaar pandemie en terwijl de wereld op de rand van een nucleaire oorlog staat, niet meer bij konden nemen, dan waren het wel herinneringen aan ‘Influencers’.