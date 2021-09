Met een Oscar in bed: ‘Whisky helpt bij de seks met een goede vriend’

Voor een ultieme relatietest hoeft u niet naar een eiland vol verleiders, u kunt zich ook aan ‘Scenes from a Marriage’ van de Zweedse regisseur Ingmar Bergman wagen: nadat de miniserie en film in 1973 waren verschenen, swingden de echtscheidingscijfers in Zweden de pan uit. Vijftig jaar later brengt Streamz een HBO-adaptatie met Oscar Isaac (‘Dune’) en Jessica Chastain (‘The Help’, ‘Zero Dark Thirty’) als een koppel dat langzaam maar zeker uit elkaar drijft.

– Ingmar Bergmans origineel is een geliefd meesterwerk. Waarom een remake?

JESSICA CHASTAIN «Omdat relaties er anno 2021 anders uitzien dan in de jaren 70. In het origineel is de man de kostwinner en gaat híj vreemd. In onze serie onderhoudt Mira haar man Jonathan. Die situatie leidt tot nieuwe problemen. Zo wil hij een nauwe band met hun dochter hebben, ter compensatie voor Mira’s succes op het werk. Zij maakt zichzelf zo klein mogelijk als ze thuis is, maar je kunt je niet blijven voordoen als iemand die je niet bent.»

– Hoe is regisseur Hagai Levi (‘In Treatment’) bij jou terechtgekomen?

CHASTAIN «Via Oscar, met wie ik heel goed bevriend ben. Hij stuurde me begin 2020 een mailtje: ‘Ik werk mee aan een remake van ‘Scenes from a Marriage’ en ik zou dat graag met jou doen, zie je dat zitten?’ Zeker, want door corona was mijn agenda ineens leeg. Drie dagen later hadden we een eerste geheime repetitie.»

– Hoezo, geheim?

CHASTAIN «We spraken af bij Hagai Levi om aan het script te sleutelen en over ons eigen liefdesleven te praten. We hielden het maakproces klein, zodat het intieme verhaal niet verloren ging in de machinerie van Hollywood.»

– ‘Dit is mijn donkerste project tot dusver,’ zei je eerder al. Waarom?

CHASTAIN «‘Scenes from a Marriage’ is een vijfdelige tv-serie die geacteerd is als een theaterstuk, want we hebben takes van 25 minuten opgenomen. We leefden zo lang in onze personages dat ik mezelf erin verloor. Door corona mocht mijn partner niet op de set om me eraan te herinneren dat liefde ook gelukkig maakt. En Oscar kent me door en door: hij zag het wanneer ik het moeilijk had met sommige scènes. Het was genadeloos intiem.»

– Je hebt Oscar Isaac twintig jaar geleden leren kennen aan het Juilliard-conservatorium in New York. Hoe was het om seksscènes met een goede vriend op te nemen?

CHASTAIN «Gênant, al geldt dat voor elke geënsceneerde vrijpartij. Na de eerste poging stapte de intimiteitscoördinator op ons af: ‘Het lijkt niet alsof jullie écht seks hebben.’ Ik antwoordde: ‘We hebben dat ook niet.’ (lacht) De dame vroeg vervolgens om iets meer op-en-neerbewegingen. Oscar heeft me toen gerustgesteld met een glaasje whisky en door mijn lievelingsliedje te zingen. Daarna durfde ik eindelijk in zijn ogen te kijken.»

– Heb je zelf naar de serie gekeken?

CHASTAIN «Ja, samen met mijn familie. Mijn man merkte achteraf op dat Mira ontzettend veel fouten heeft gemaakt, waarop ik zei: ‘Dat is wel een héél mannelijk perspectief.’ Ik geloof echt dat Mira gelukkiger is in de laatste aflevering dan in de eerste. Ze had tactvoller kunnen zijn, maar ze heeft gedaan wat ze moest doen.»

