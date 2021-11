Met het vertrek van de laatste Vlaming in week vier van ‘De slimste mens’ is de omvolking van ons scherm compleet

De vierde week van ‘De slimste mens’ ligt achter ons. Wat moeten we onthouden?

Definitief afscheid

Laten we beginnen met de mensen die we niet meer zullen terugzien. Child Focus-CEO Heidi De Pauw kon er niet over ophouden, en verdween zelf na amper twee deelnames. Haar zullen we dus niet terugzien in de finaleweken. Ook Tine Embrechts hield het voor bekeken na haar tweede aflevering, slechts één dag nadat ze het puntenrecord had verbroken. Met een eindstand van 667 seconden deed ze dinsdag twee seconden beter dan Liesbeth Van Impe vorig seizoen. Niet dat ze daar nu nog iets aan heeft.

Tijdelijk afscheid

Hockeyspeler Alexander Hendrickx moest na vier afleveringen het loodje leggen in een... intense finale tegen intensivist Geert Meyfroidt, die gisteren eveneens na vier dagen sneuvelde door een slechte timing in het slotspel. Beide heren zullen wellicht terugkeren in de finaleweken.

Volgende week terug

Overleefden deze week wél: de Nederlandse zangeres Merol en Italiaans-Braziliaanse sterrenchef Marcelo Ballardin. Zij nemen het maandag op tegen de Nederlandse cabaretier Arjen Lubach. De vraag is wie Gloria Monserez van de troon zal stoten. De amper 20-jarige presentatrice staat autoritair aan de leiding met zeven deelnames, dat zijn er drie meer dan haar directe achtervolgers. Straf, voor een snotneus die niet weet hoe The Smiths klinken.

De tussenstand

1. Gloria Monserez: 7 deelnames, 3 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Jean-Marc Mwema: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Steven Van Gucht: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Geert Meyfroidt: 4 deelnames, 1 overwinning, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

Alexander Hendrickx: 4 deelnames, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

6. Acid: 3 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale verloren

Dorianne Aussems: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Wiam: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

9. Merol: 2 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen

Heidi De Pauw: 2 deelnames - 1 overwinning - 1 finale verloren

10. Marcelo Ballardin: 1 deelname, 1 overwinning