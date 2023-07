Met ‘L’île rouge’ heeft Robin Campillo een mooi meanderende film gemaakt over zijn kindertijd op een Franse legerbasis in Madagaskar

Van Robin Campillo, met Charlie Vauselle, Nadia Tereszkiewicz en David Serero

Achter een koffie zitten dromen.

DRAMA Robin Campillo woonde als kind op een Franse legerbasis in Madagaskar. Met ‘L’île rouge’ heeft hij nu een mooi meanderende film gemaakt over de dingen die hem zijn bijgebleven: de eindeloze zomers, de spelletjes zaklopen op het strand, het knarsen van het grindpad. Alsof de cineast beseft dat het vandaag geen pas meer geeft om een nostalgische film te draaien over witte kolonialen, duwt hij ons in het laatste halfuur ineens in het perspectief van twee Malagassische jongeren. Die perspectiefwisseling valt te verdedigen, maar doet de flow van het verhaal geen goed. Helemaal in het begin zit een shot van een hand, toebehorend aan de voor de rest onzichtbaar blijvende Malagassische dienstmeid, die de witte vader een tas koffie aanreikt. Dat ene krachtige beeld vertelt ons méér over de verhouding tussen de kolonialen en de lokale bevolking dan dat laatste halfuur.

Nu in de bioscoop.