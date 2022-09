‘Met lede ogen zag ik hoe mijn baas live dertig keer het n-woord liet vallen’: redacteur neemt na één dag ontslag bij ‘De tafel van vier’

‘Ik vond het beschamend en onwezenlijk, zittend voor het grote scherm net buiten de debatstudio. Hoe wereldvreemd kun je zijn?’ Het zijn woorden van Elias Van Dingenen, tot voor kort redacteur bij ‘De tafel van vier’, de nieuwe talkshow van Gert Verhulst. Na de eerste uitzending van het programma en het taalgebruik van Verhulst en Margriet Hermans daarin, nam Van Dingenen ontslag, nota bene op zijn tweede werkdag. In een opiniestuk voor De Morgen legt hij uit waarom hij die beslissing nam. ‘De reden dat je waarden, normen en idealen hebt, is wat mij betreft net om deze boven jezelf te plaatsen, ook als het voor jou ongemakkelijk is.’

Even terug naar maandagavond. De eerste uitzending van ‘De tafel van vier’ kabbelt rustig weg, tot Gert Verhulst het onderwerp van ‘woke’ aansnijdt. Vraag van de dag: wat mag je nog wel of niet meer zeggen? Scenarist Raf Njotea komt uitleggen waarom hij en zijn vrienden het n-woord als beledigend ervaren en waarom hij mensen vraagt dat niet meer te gebruiken. De reactie van presentator Verhulst en eregast van de avond Margriet Hermans was geen toonbeeld van tact. Meer dan dertig keer lieten zij het n-woord van de tong rollen.

Lees ook Tijdens ‘De tafel van vier’ met Gert Verhulst vloog het n-woord over tafel als was het een zakje coke op een Antwerps terrasje Terwijl Marc-Marie in ‘De tafel van vier’ op dreef kwam, zag je Gert Verhulst ineenkrimpen

Dat viel ook niet goed bij Van Dingenen, die die dag als redacteur bij het programma was begonnen. ‘Om 20 uur moest ik met lede ogen aanschouwen hoe mijn baas op mijn eerste werkdag tijdens de live-uitzending het n-woord een dertigtal keer liet vallen. Ik vond het beschamend en onwezenlijk, zittend voor het grote scherm net buiten de debatstudio. Hoe wereldvreemd kun je zijn?’, vertelt hij in een opiniestuk voor De Morgen waarin hij uitlegt hoe hij de dag erna ontslag nam.

‘Eerlijk gezegd, enkel als mijnheer Verhulst een mea culpa sloeg waar zelfs ik even stil van werd, zou ik gebleven zijn. Ik ga hier ook niet zeveren’, gaat hij verder. ‘Kennelijk vond hij het niet noodzakelijk om aanwezig te zijn bij de nabespreking van de tumultueuze eerste aflevering.’

‘De reden dat je waarden, normen en idealen hebt, is wat mij betreft net om deze boven jezelf te plaatsen, ook als het voor jou ongemakkelijk is. Ze zouden niet afhankelijk mogen zijn van jouw bankrekening of comfort. Deze mentaliteit is noodzakelijk om structurele ongelijkheid tegen te gaan op de werkvloer, in de publieke ruimte en in sociale kringen.’

Van Dingenen is verre van de enige bij wie het gesprek maandagavond in het verkeerde keelgat schoot. Naast de kritiek op sociale media, confronteerde Marc-Marie Huijbrechts zijn vriend Gert Verhulst in de aflevering van dinsdag met zijn uitspraken: ‘Jij bent een groot voorbeeld voor de witte heteroman, maar je moet je wel realiseren dat, als jij iets niet racistisch vindt, dat er eigenlijk niet toe doet.’