Met Rudi Vranckx en Wim Lybaert naar het front: ‘Dit kan een oorlog begrijpelijk maken voor wie anders misschien naar ‘Temptation Island’ zou kijken’

Vanavond is er op Eén opnieuw een aflevering te zien van ‘Tussen oorlog en leven’. Hierin gaat de onvermoeibare Rudi Vranckx met bekende gezichten ‘zijn’ conflictgebieden bezoeken. In de vorige aflevering reisden Otto-Jan Ham en Kristel Verbeke mee naar Libanon, en nu is het de beurt aan Wim Lybaert en ‘Topdokter’ Erwin Van der Veken om naar de Gazastrook te trekken.

RUDI VRANCKX «De confrontatie met oorlog en ellende is voor iedereen zwaar, maar voor Maksim is de oorlog in Oekraïne een persoonlijk verhaal: zijn moeder is half Russisch, half Oekraïens. Toen we in de buurt van Kiev rondliepen, tussen de gehavende appartementsblokken, zag je hoe diep hem dat raakte. Als kleine jongen bracht hij geregeld vakanties door in zo’n blok: het was zijn tweede thuis. Hij wilde die plek bezoeken, maar alles was kapotgeschoten. Nu eens was hij kwaad, dan weer zag ik hem stil worden in de auto, in gedachten verzonken. Maar ik heb ook de #LikeMe’er in hem gezien: toen we de Oekraïense band Antytila ontmoetten, die een nummer heeft gemaakt met Ed Sheeran, was hij niet te houden. Ik heb Maksim zien léven in Oekraïne. Er zitten wel vijftig generaties tussen ons, maar het klikte wonderwel.»

HUMO Wie was het moeilijkst te overtuigen?

VRANCKX «Otto-Jan Ham heeft het langst getwijfeld. ‘Over de oceaan’ had hem geconfronteerd met zichzelf, ‘Tussen oorlog en leven’ zou hem confronteren hem met wat ánderen overkomt. Voor hem was het een ethisch vraagstuk: ‘Heb ik wel het recht om zoiets te gaan bekijken?’ Maar uiteindelijk, zodra hij de knoop had doorgehakt, is hij all the way gegaan.»

HUMO Wat heb je zelf van je gasten geleerd?

VRANCKX «Ik vond het heel ontwapenend hoe Kristel Verbeke de armoede waartegen ze zich in België inzet plaatste naast de ellende die ze zag bij Syrische ontheemden in Libanon. ‘Er bestaat geen hiërarchie,’ zei ze. ‘Een mens in nood is een mens in nood. Iedereen heeft recht op empathie.’

»Wat me telkens weer opvalt, is hoe de oorlog binnenkomt bij mensen die voor het eerst een conflictgebied bezoeken. Ik probeer de ellende altijd te plaatsen in de geschiedenis van een conflict, maar toen Wim Lybaert bijvoorbeeld de wanhoop zag in de ogen van de mensen in Gaza, ging het hem alleen over het hier en nu: het kwam binnen en het was écht. En net dat kan een oorlog begrijpelijk maken voor wie anders misschien naar ‘Temptation Island’ zou kijken.»

HUMO Tot slot: hoe zie jij de toestand in Oekraïne de komende weken evolueren?

VRANCKX «De verwachting is dat Vladimir Poetin opnieuw de beuk erin zal gooien. Hij wil de Donbas helemaal veroveren. De Oekraïners maken zich op voor de strijd. Hopelijk komen de westerse wapens en tanks op tijd.»

Tussen oorlog en leven

Eén, woensdag 1 maart, 20.45