Met seizoen 3 mag ‘Succession’ stilaan in dezelfde adem genoemd worden als ‘Mad Men’ en ‘The Sopranos’

Vergeet het gezin Gooris, vergeet zelfs de Planckaerts: de enige familie van wie u momenteel de avonturen moet volgen, zijn de Roys, de stinkend rijke mediamagnaten die centraal staan in ‘Succession’, op Streamz net begonnen aan een derde en opnieuw geweldig seizoen.

Twee jaar na de heftige slotscènes van seizoen twee, toen Kendall Roy besloot om toch maar niet de schuld voor het losgebarsten seksschandaal binnen Waystar op zich te nemen maar in plaats daarvan zijn vader en baas Logan voor de leeuwen gooide, pikt ‘Succession’ eindelijk de draad weer op. Door de pandemie moesten de opnames en de release van reeks drie worden uitgesteld, maar in de fictieve wereld waarin de Roys zich begeven, is er van mondmaskertjes geen sprake, wellicht ook omdat Logan iedereen die hem zou vragen om er eentje op te zetten een welgemeende ‘Oh, fuck off’ naar het hoofd zou slingeren. De ingrediënten die van de eerste seizoenen zo’n geweldige televisie maakten, hebben de lange pauze gelukkig overleefd: de meeslepende machtsspelletjes, de ijzersterke acteurs – dit is wellicht de serie met de beste cast die u vandaag kunt vinden – en vooral de heerlijke, geslepen en duivels grappige dialogen. De afgelopen weken hebben wij alvast zelden zo hard heb gelachen als met de gluiperige Carl die aan Logan suggereert dat hij misschien de geschikte CEO is om het bedrijf door de storm te loodsen en afgeserveerd wordt met ‘Carl, if your hands are clean, it’s only because your whorehouse also does manicures’.

Een groot deel van het derde seizoen, waarvan we een handvol afleveringen op voorhand konden bekijken, wordt natuurlijk opgehangen aan de ultieme tweestrijd tussen vader en zoon. Bij de start is Kendall euforisch, bijna manisch – hij durft het zelfs aan grapjes te maken over de arme jongen die hij op het einde van het eerste seizoen liet verdrinken. Maar de energieboost die hij kreeg toen hij Logan eindelijk durfde te trotseren – ongetwijfeld ook geholpen door het witte spul dat hij geregeld door zijn neus jaagt – ebt langzaam weg en maakt plaats voor twijfel, zeker wanneer blijkt dat zijn broers en zus niet echt enthousiast zijn om over te stappen naar zijn versie van de Titanic. Voor Logan zelf ziet het er echter ook steeds penibeler uit, door FBI-agenten die zich in de zaak over seksueel misbruik aan boord van zijn cruiseschepen vastbijten en die zich niet met een ‘tell them to fuck off’ laten afschepen. En door de aandeelhouders die in steeds grotere getale geneigd zijn om hun handen van hem af te trekken – de eerste helft van dit seizoen is een aanloop naar de lang gevreesde vergadering waarin zij over de toekomst van Logan en Waystar moeten beslissen.

‘Succession’ is echter, zoals elke goede serie en Bart De Pauw, niet voor één gat te vangen, en onder het glinsterende oppervlak liggen nog een hoop andere thema’s te sudderen. Het gaat over hebzucht, verslaving aan macht en de vreselijke tol die psychologisch misbruik met zich mee brengt: niet voor niets was er al een voorafschaduwing van Kendalls rebellie op het einde van seizoen twee in die hartverscheurende scène enkele afleveringen eerder, toen Logan, gefrustreerd door een mislukte deal, Roman een mep in het gezicht verkocht en Kendall zijn broer meteen te hulp schoot met ‘Don’t fucking touch him!’. En net als ‘The Sopranos’ en ‘Mad Men’, twee tv-klassiekers waarmee deze titel onderhand in één adem mag worden genoemd, gaat ‘Succession’ over het einde van een tijdperk. Van de Amerikaanse hegemonie, van de traditionele media – ‘Our company is a declining empire inside a declining empire,’ aldus Kendall in de tweede aflevering – en van mannen, in meerderheid oud en wit, die het gewoon zijn dat de wereld zich buigt naar hun wensen en overal ongestraft mee konden wegkomen. Als ‘Succession’ over een paar jaar aan het slot toe komt, valt dan ook te vrezen dat er enkel verliezers over zullen blijven: de enige winnaars zijn al wie houdt van een superieur drama en een meesterwerk in de schoot is geworpen.