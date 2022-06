Niels Destadsbader heeft sinds zijn overstap naar de VRT nog niet eens een eigen programma gekregen maar zijn invloed aan de Reyerslaan is groot. Zelfs bij de nieuwsdienst beginnen ze nu al woorden als ‘veroveren’ te gebruiken.

We maken een grapje uiteraard, want toen Lieven Verstraete gisteren in ‘De zevende dag’ in een interview met de kersverse Groen-voorzitters Nadia Naji en Jeremie Vaneeckhout Brussel omschreef als ‘het toonvoorbeeld van hoe wijken één na één veroverd worden door nieuwkomers’, verwees hij niet naar ‘Verover mij’, het bekende lied van de bard uit Kortrijk, maar gebruikte hij dezelfde taal die extreemrechts graag hanteert wanneer het over mensen met allochtone roots gaat. Migranten komen niet zomaar ergens wonen, op zoek naar een beter bestaan, maar pikken de plek van anderen in, jagen mensen weg, nemen ganse landsdelen over.

Dat een journalist van de openbare omroep dat soort woorden in een vraag verwerkt, is erg maar je zou nog kunnen zeggen dat Verstraete gewoon extreemrechts citeert. Dat hij een boutade voor de voeten van zijn geïnterviewden werpt - vooral die van Naji natuurlijk, want die is uit Brussel afkomstig en heeft allochtone roots - om een reactie uit te lokken. Misschien zet hij ook denkbeeldige aanhalingstekens bij ‘veroverd’ maar hebben we die niet kunnen zien omdat de camera op dat moment net switcht naar Naji en Vaneeckhout; al vrezen we van niet want de twee politici reageren nogal verbaasd wanneer het woord valt en zeker Vaneeckhout geeft een bijzonder knappe impressie van de beroemde ‘blinking white guy’-meme.

About yesterday… #7dag ik was tijdens het gesprek met de nieuwe voorzitters van @groen effe helemaal mijn draad kwijt… en heb me daar totaal knullig trachten uit te wrikken, in ongepaste bewoordingen. Heb dat naderhand ook aan betrokkene laten weten. — lieven verstraete (@lievenverstrae1) 13 juni 2022

Maar eigenlijk is wat daarna komt nog kwalijker. Als Naji met een kort ‘Veroverd, hoe bedoelt u?’ de bal terugkaatst richting interviewer, zegt Verstraete ‘dat meer en meer mensen met een migratieachtergrond hier komen wonen en hun plek opeisen, en dat is waar extreemrechts op kapitaliseert.’ De veroveringsdrang van migranten, het feit dat ze hun plek ‘opeisen’ is blijkbaar geen framing meer die men bij extreemrechts graag gebruikt om mensen tegen elkaar op te zetten maar een vaststaand feit waar Vlaams Belang meer dan andere politieke partijen garen bij weet te spinnen. Het bewijst hoezeer het extreemrechtse gedachtegoed zich de afgelopen decennia in de geesten vast heeft weten te zetten.

Lees ook Een kijk in de duurste contracten van de VRT: ‘Niels Destadsbader verdient een half miljoen euro per jaar bij de VRT. Dat is 40.000 euro per maand’

Naji kreeg gisteren veel complimenten om hoe ze reageerde op de vragen en Groen was er uiteraard als de kippen bij om het fragmentje in kwestie te delen op sociale media. Haar verontwaardiging was ook oprecht en doorleefd, alleen ging ze van de weeromstuit nogal in ‘kumbaya’-mode, toen ze zei dat in ‘Brussel niemand een probleem heeft’ en ‘iedereen heel goed samenwoont’. Dat lijkt toch ook wel een iets te positieve voorstelling van de werkelijkheid. Het kan geen kwaad om toe te geven dat er in Molenbeek, Brussel of elders problemen zijn, zolang je maar duidelijk maakt dat die niet ontstaan doordat mensen ‘onze plek' komen innemen of het land willen ‘veroveren’. Misschien een volgende keer, wanneer zowel Verstraete als Naji in ‘De zevende dag’ een nieuwe kans krijgen. Het is hen gegund, want zoals een beroemde zanger en presentator het zingt in een van zijn grootste hits: ‘Wij kunnen bruggen bouwen, elkaar vertrouwen, wij, komen hier sterker uit.’