Michael Douglas: ‘Alsjeblieft, trek zoveel mogelijk tijd uit voor mijn sterfscène’

In 2010 kreeg Michael Douglas (78) tongkanker. Dankzij intense chemotherapie gaat hij al jaren kankervrij door het leven, maar echt helemaal de oude werd hij niet meer: zo gaf hij in eerdere interviews aan te kampen met een haperend kortetermijngeheugen. Maar dat alles weerhield hem er niet van volop aan het werk te blijven: binnenkort is hij op tv te zien in de serie ‘Franklin’ op Apple TV+, over de Amerikaanse founding father Benjamin Franklin’. In de bioscoop speelt hij dan weer mee in de derde ‘Ant-Man’-film ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, waarin hij opnieuw gestalte geeft aan Dr. Pym.

MICHAEL DOUGLAS «Ik heb een heftig jaar achter de rug. Tijdens de opnames van ‘Franklin’ moesten er stenen uit mijn galblaas worden verwijderd. Dat maakte me bezorgd om de resterende maanden en mijn toekomst. Het was een strijd, maar ik wilde deze serie heel graag doen: nooit eerder in mijn carrière speelde ik een historisch figuur.»

Lees ook De lichtvoetige speelsheid van de vorige films ontbreekt helaas in ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ ★★★☆☆

– Het is wel een hele stap van ‘Franklin’ naar ‘Ant-Man and the Wasp’. Waarom wilt u überhaupt dat soort blockbusters doen?

DOUGLAS «Ik zat zelden in een film met zoveel special effects. Ik was wel benieuwd hoe dat zou zijn. Een andere reden is dat veel van mijn films alleen geschikt waren voor volwassenen, die ik dus zelfs aan mijn eigen kinderen niet kon tonen. Nu kreeg ik een kans iets te maken voor alle leeftijden. Jezelf introduceren bij een nieuwe generatie kinderen is het dichtst bij onsterfelijkheid dat je als acteur kunt komen.»

– Superheldenfilms domineren tegenwoordig wereldwijd de bioscopen. Wat vindt u daarvan?

DOUGLAS «Toen ik opgroeide, zag je vooral westerns. Zo gaat dat. Mede door de opkomst van streamingdiensten, hebben de zalen het nu erg moeilijk. We moeten onze superheldenfilms dus omarmen om de bioscopen open te houden.»

– U hintte eerder op de dood van uw personage in de ‘Ant-Man’-filmreeks. Hoe serieus was dat?

DOUGLAS «Je weet nooit hoelang zo’n franchise doorgaat, maar ik heb de makers altijd gezegd dat wanneer ze besluiten afscheid te nemen van Hank Pym dat niet in een oogwenk mag gebeuren. Op mijn leeftijd lijkt het me eervol om met ‘knal’ te vertrekken. Misschien kan ik imploderen of zo. Alsjeblieft, trek zoveel mogelijk tijd uit voor mijn sterfscène.»

‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ speelt nu in de bioscoop.