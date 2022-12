Michelle Yeoh in ‘The Witcher’: ‘Je ziet zelden een elf met een Aziatisch uiterlijk op tv’

Het zijn bewogen tijden voor fans van ‘The Witcher’, de populaire fantasyreeks van Netflix: Henry Cavill stopt als Geralt of Rivia, de Hekser uit de titel, en Liam Hemsworth wordt het nieuwe gezicht van de serie. Tegelijk lanceert de streamingdienst een gloednieuwe prequel, ‘The Witcher: Blood Origin’, met in de hoofdrol Michelle Yeoh (60), die net het succesvolste jaar uit haar carrière achter de rug heeft.

– Time Magazine riep jou uit tot Icon of the Year, proficiat! Hoe voelt het om zo laat in je carrière de top te bereiken?

MICHELLE YEOH «Vreemd. Ik heb altijd moeten knokken voor mijn rollen. Letterlijk: ik leerde vechtsporten voor onder meer ‘Crouching Tiger, Hidden Dragon’ en ‘Supercop’. Maar mijn hoofdrol in de succesfilm ‘Everything Everywhere All at Once’ veranderde alles: ik sta ineens bovenaan op alle lijstjes. Ik vrees dat het zo lang heeft moeten duren omdat Aziatische acteurs vroeger vaak stereotiepe of onbelangrijke rollen hebben gekregen. Dat is nu aan het veranderen, alleszins voor mij.»

– Welke rol heb jij in ‘Blood Origin’?

YEOH «Ik speel een strijdvaardige elf. Uitzonderlijk, want je ziet zelden een elf met een Aziatisch uiterlijk op tv. Scian is de laatst overgebleven elf van een uitgestorven krijgersstam. Zij wil haar volk wreken door een gestolen zwaard terug te pakken. Scian is een interessante figuur, ze is zeer loyaal en spiritueel ingesteld.

»Elke draaidag begon met een paar uur in de make-upstoel. Puntige elfenoren, groene ogen, tatoeages op mijn gezicht: ik zie er verdomd cool uit (lacht). De opnames waren in IJsland, wat het al helemaal magisch maakte.»

– Velen kijken naar ‘The Witcher’ voor de magie, de afgrijselijke monsters en de flitsende zwaardgevechten, anderen kennen de reeks, de boeken en de videogames door en door. En jij?

YEOH «Ik bevind me ergens tussen die twee uitersten. Ik hou van fantasy en sciencefiction, maar ik stel graag moeilijke vragen. Waarom bestaan Heksers? Waar komen die monsters vandaan? Wat is er toch gebeurd met het eens zo voorspoedige elfenrijk? We geven veel antwoorden in de prequel, die zich ruim duizend jaar vóór ‘The Witcher’ afspeelt.»

– Liam Hemsworth, de broer van Chris ‘Thor’ Hemsworth, moet Henry Cavill in het vierde seizoen van ‘The Witcher’ vervangen. Wat vind jij daarvan?

YEOH «Henry was geweldig als Geralt, dankzij hem houden miljoenen mensen van ‘The Witcher’. Maar Liam verdient een eerlijke kans, laten we hem die gunnen.»

