‘Mijn Beste Vriendin Anne Frank’ op Netflix: een film maken over Anne Frank die meer irritatie dan ontroering opwekt: je moet het maar doen!

Sommige verhalen zijn zó belangrijk dat ze absoluut van generatie op generatie dienen te worden doorgegeven, ook al heb je ze intussen al zóveel keer gehoord dat je spontaan met de ogen begint te rollen wanneer ze weer eens worden opgerakeld.

Dan denken wij bijvoorbeeld aan ons eigen poatjen, die meestal op zondagmiddag - na de rosbief met kroketten - wéér maar eens placht te vertellen hoe hij als kind samen met zijn maats de onoverwinnelijk gewaande bende van Meeze versloeg door hen in de paardenstal te onthalen op een regen van rotte eieren: een heldendaad waar in het Meetjesland nog ééuwen over zal worden gepraat!

We denken ook aan de lotgevallen van Anne Frank, het joodse meisje dat zich tijdens de Tweede Wereldoorlog samen met haar familie twee jaar lang verborgen hield in het achterhuis aan de Prinsengracht in Amsterdam maar uiteindelijk toch naar het concentratiekamp Bergen-Belsen werd gedeporteerd, waar ze in 1945 stierf. En het moet zijn dat wij voorlopig nog steeds niet afgestompt zijn, want telkens wij het verhaal van Anne Frank te horen krijgen - al is het dus voor de duizendste keer - is het alsof iemand ons een steek in het hart toebrengt. Wat voor het menselijk brein nauwelijks te bevatten is, de verdelging van zes miljoen joden, wordt via het veel te korte levensverhaal van Anne ineens heel erg concreet.

Zo werden wij onlangs in de bioscoop nog diep geroerd door ‘Where Is Anne Frank’, een prachtige animatiefilm waarin Annes imaginaire dagboekvriendinnetje Kitty tot leven komt en in het hedendaagse Amsterdam naar Anne begint te speuren. Nu is er op Netflix evenwel een film over Anne verschenen die meer irritatie opwekt dan ontroering: je moet het maar doen! ‘Mijn Beste Vriendin Anne Frank’ is géén verfilming van het vermaarde dagboek, maar van de herinneringen van Hannah Goslar, die samen met Anne op het lyceum in Amsterdam zat en uitgroeide tot één van haar hartsvriendinnen. Nu strekt het de makers van ‘Mijn Beste Vriendin Anne Frank’ beslist tot eer dat ze de mythische Anne terugbrengen tot wie ze misschien écht wel was, namelijk een gewone tiener die het heeft over tongen met de jongens, die samen met Hannah een huwelijksaanzoek naspeelt, en die haar beste vriendin uitdaagt door haar plaatjes van vagina’s en piemels te laten zien. Yep: net zoals álle tienermeisjes gedroeg Anne zich weleens als een bitch!

In historisch opzicht dragen de acteurs en de actrices precíes de juiste rokjes en kniebroeken, maar voor de rest laat de reconstructie van de oorlogsjaren toch ietwat te wensen over. De Amsterdamse straten liggen er onwaarschijnlijk clean bij, de nazi’s worden gemakshalve afgeschilderd als boosaardig grijnzende karikaturen, en voor diegenen onder u met een tekort aan inlevingsvermogen, vertelt de afwisselend vrolijke en droevige muziek u in werkelijk élke scène hoe u zich dient te voelen. Het geheel lijdt ook een beetje aan het ‘Leeuw Van Vlaanderen’-syndroom: net zoals Hugo Claus vanwege budgettaire redenen de Guldensporenslag diende te reconstrueren met behulp van drie paarden, zo wekken de makers van ‘Mijn Beste Vriendin Anne Frank’ het concentratiekamp Bergen-Belsen tot leven met behulp van twee van Bokrijk geleende schuren, twintig vrouwelijke figuranten in lompen, drie acteurs in opgepoetst nazi-uniform en één obligate herdershond. Nu snappen we wel dat het geld ontbrak om er een tweede ‘Schindler’s List’ van te maken, maar konden de decors, de razzia’s en de concentratiekamptaferelen dan niet wat inventiever in beeld worden gezet? En wat een hartverscheurende climax had moeten zijn, de allerlaatste ontmoeting tussen Hannah en Anne aan de scheidingsmuur in Bergen-Belsen, groeit uit tot een tenenkrommende kleffe scène die de gruwel van de Holocaust totaal niet voelbaar maakt. O ja: wie Anne heeft verraden, komen we tot overmaat van ellende alwéér niet te weten!

Kijk, we willen hier écht niet klinken als een opa die, wijzend op de Duitse helm die hij ergens heeft opgegraven, met beverige stem waarschuwt voor de horror van het fascisme, maar als er in deze tijden van toenemende haat en onverdraagzaamheid één verhaal is dat opnieuw en opnieuw aan het jonge volkje dient te worden verteld, ten einde de stilaan uitdovende herinnering aan de Holocaust springlevend te houden, dan toch het verhaal van Anne Frank. In het geval van het geesteloze ‘Mijn Beste Vriendin Anne Frank’ valt helaas te vrezen dat dat jonge volkje uit pure verveling snel zal willen overschakelen naar ‘Too Hot To Handle’.