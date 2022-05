‘Mijn rol kwam erg dicht bij mijn ervaring toen mijn verloofde Jude Law vreemdging’

Hoewel de politieke realiteit in geen land ter wereld meer de fictie overtreft dan in Groot-Brittannië – de premier kijkt er niet op een lockdownfeestje meer of minder – draait de nieuwe Netflix-miniserie ‘Anatomy of a Scandal’ rond een volledig fictief schandaal in Downing Street. De Britse minister James Whitehouse komt in opspraak door een affaire met één van zijn medewerksters. En dan moet de echte storm nog losbarsten.

Wanneer minister Whitehouse (Rupert Friend) in de eerste van zes afleveringen zijn misstap moet opbiechten aan zijn vrouw Sophie (Sienna Miller), lijken de gevolgen beperkt te blijven: zijn echtgenote beslist om hem te vergeven en een politiek adviseur hoopt zelfs dat de seksuele escapades hem stemmen kunnen opleveren bij een ouder kiespubliek. Maar dan komt het nieuws dat zijn voormalige medewerkster Olivia hem beschuldigt van verkrachting in een lift in het Britse parlement. Whitehouse houdt zijn onschuld staande, maar moet zich in de rechtbank verdedigen tegen de aanklacht, terwijl zijn vrouw met steeds meer twijfels toekijkt op de tribune.

SIENNA MILLER «‘Anatomy of a Scandal’ gaat over thema’s die vandaag erg actueel zijn: de arrogantie van machtige mensen, de elite die regels oplegt aan anderen maar ze zelf niet naleeft, en natuurlijk #MeToo en het belang van wederzijdse toestemming. Maar dat was voor mij niet de belangrijkste reden om de rol te aanvaarden. Als je een scenario van David E. Kelley in je bus krijgt, moet je goed gek zijn om te weigeren, wetende hoeveel succes zijn vorige series hebben gekend (in het recente verleden onder meer ‘Big Little Lies’ en ‘The Undoing’, red.).»

HUMO Dan ben jij goed gek, Rupert, want ik las dat je het aanbod om James te spelen tot twee keer toe naast je hebt neergelegd.

RUPERT FRIEND (lacht) «Ik wilde het niet doen omdat ik het personage zo onaangenaam vond, en omdat ik het moeilijk had met de wereld waarin hij zich beweegt. Dat elitaire deel van de maatschappij vol noblesse oblige, waar je al van bij je geboorte een hoop privileges meekrijgt, staat heel ver van mij af. Maar na een paar gesprekken met David en S.J. Clarkson, de regisseur van de reeks, zag ik in dat het een uitdaging zou zijn om hem op een goede manier neer te zetten. James surft door de wereld op zijn charisma en zelfvertrouwen, hij heeft succes en geld, en nog nooit heeft iemand hem een strobreed in de weg gelegd. Het leven gaat zo makkelijk voor hem dat hij oprecht gelooft dat hij niets verkeerd kan doen. Daarom is hij ook overtuigd van zijn onschuld. Als hij een verkrachter was geweest die een vrouw had aangerand in een donker steegje, had ik hem een veel minder interessant personage gevonden.»

HUMO Sienna, jij zei in een interview dat Sophie het leven leidt dat jij ook had kunnen hebben.

MILLER «Klopt, ik ben meer vertrouwd met de wereld waarin de reeks zich afspeelt. Het meisjesinternaat waar ik schoolliep – dankzij een beurs, voeg ik er maar aan toe – lag niet ver van Eton College, één van de elitairste colleges van Groot-Brittannië. Ik ben het hof gemaakt door jongens uit rijke, conservatieve families die een gouden toekomst voor zich hadden. Voor veel van mijn vriendinnen was trouwen met zo iemand het hoogste doel. Ik wilde iets anders in mijn leven, maar mijn verleden in die kringen heeft me geholpen om begrip te hebben voor Sophie. Toen ik las hoe snel ze in de eerste aflevering de spons veegt over de misstap van James, had ik het daar moeilijk mee. Tot ik erover begon na te denken. Haar hele bestaan staat in het teken van dat huwelijk met die invloedrijke man, ze kan haar ‘perfecte leven’ niet zomaar achter zich laten. Ze is opgegroeid in een wereld waarin haar pad altijd was uitgestippeld voor haar. Sophie heeft daar nooit vragen bij gehad, maar nu wordt ze gedwongen haar rol en alles waar ze in gelooft te overdenken.»

HUMO Zag je ook op andere vlakken gelijkenissen? In 2005 werd je even voorpaginanieuws toen bekend raakte dat je toenmalige verloofde Jude Law was vreemdgegaan.

MILLER «Hoe Sophie door de ontrouw van haar man in de aandacht wordt gekatapulteerd, dat heb ik zelf ook kunnen meemaken, ja. Haar reactie op de affaire is het omgekeerde van de mijne destijds, maar veel van wat haar overkomt – de opdringerige pers, het gevoel dat je onder een microscoop ligt – kwam soms oncomfortabel dicht bij mijn eigen ervaringen.»

HUMO Rupert, de reeks keert vaak terug naar wat er in de lift is gebeurd en toont verschillende versies: een versie die strookt met wat Olivia vertelt en één die weergeeft hoe James het ziet. Hoe moeilijk was het om die scènes op te nemen?

FRIEND «De opnames vielen mee, omdat we er vooraf lang over gepraat hebben. Op elk moment was duidelijk wiens versie we speelden, waar onze handen waren, hoe we keken… Uiteindelijk is dat soort scènes niet anders dan dans- of vechtscènes, waarin je tot in de details een choreografie volgt.»

MILLER «Met dat verschil dat er nu een intimiteitscoördinator aanwezig is die erop toeziet dat alles goed wordt doorgesproken. Het is niet meer zoals in de ‘goede oude tijd’, waarin jij en je tegenspeler op jezelf waren aangewezen en er achteraf minstens één van de twee met een ongemakkelijk gevoel zat. Dat is door #MeToo helemaal veranderd, godzijdank.»

HUMO In één van de afleveringen haalt Sophie in een gesprek met haar schoonmoeder aan hoe die #MeToo-beweging de maatschappij door elkaar heeft geschud en hoe vrouwen vroeger minder snel aangaven wat ze wilden en waar hun grenzen lagen. Herkenbaar?

MILLER «Dat is mijn favoriete scène in de reeks. Je ziet daar hoe er veel veranderd is in een paar generaties tijd. Sophies schoonmoeder, die trouwens gespeeld wordt door mijn eigen schoonmoeder, is opgegroeid in een periode waarin je geen vragen stelde bij het patriarchaat en je positie als vrouw. Sophie is door die generatie opgevoed, maar voelt wel dat er iets niet klopt, terwijl een jonge vrouw als Olivia onomwonden voor zichzelf opkomt. Het is interessant hoe Sophie tussen die twee polen zit en in de loop van de reeks opschuift.

»Ook herkenbaar: er zijn in mijn carrière vaak momenten geweest dat ik me niet comfortabel voelde op een filmset, maar mijn mond hield. Nu ben ik sterk genoeg om iets te zeggen, toen was ik gewoon al blij dat ik werk had. Maar ik kijk vol bewondering naar de jongere generaties, die wel van bij het begin stevig in hun schoenen staan.»

HUMO Tot slot, wat is de vreemdste roddel die je ooit over jezelf hebt gelezen?

MILLER «Goh, ik weet niet waar te beginnen! Maar één verhaal spant de kroon. Je kent Sean Bean, de acteur die onder meer in ‘Game of Thrones’ heeft meegespeeld? Ik heb hem nog nooit ontmoet, maar op een dag stond in de krant dat we een verhouding hadden. En dat niet alleen, volgens de journalist in kwestie had ik hem verleid met mijn uitstekende beef stew (lacht luid). Ik heb dat gerecht zelfs nog nooit in mijn leven klaargemaakt.»

FRIEND «Dat is wel bijzonder goed verzonnen.»

MILLER «Wat is de vreemdste roddel die jij ooit over jezelf gelezen hebt?»

FRIEND «Ik kan niet meteen op iets komen. Ik vrees dat ik niet interessant genoeg ben voor zulke verhalen. Jammer, ik wou dat ik zoiets kon lezen.»

MILLER «Leugens, bedoel je? Dat kunnen we vast wel regelen (lacht).»

‘Anatomy of a Scandal’ Nu op Netflix