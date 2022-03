Het selectieproces van de winnaars en afvallers van de bezopen pakkenparade ‘The Masked Singer’ is ons na al die weken nog steeds niet helemaal duidelijk, dus kunnen we enkel concluderen dat er vanavond drie volkomen terechte finalisten op het podium stonden. Humo sprak met winnares Camille Dhont én haar twee mede-finalisten: Conner Rousseau en Loredana.

Lees ook: achter de schermen bij ‘The Masked Singer’: ‘Het is zelfs een gevaar om een praatje te slaan met één van de zangers’

Miss Poes Camille: ‘Mijn perfectionisme overwonnen’

Dolle beestenboel tijdens de ontmaskering van Miss Poes, want in de kat zat de hond: Camille Dhont. De 20-jarige West-Vlaamse zangeres mag zich de winnares van het tweede seizoen van ‘The Masked Singer’ noemen, al heeft ze daarmee ook weer niet álles gewonnen.

Camille Dhont «Tine Embrechts (Flamme Fatale, red.) wedde met mij tijdens de opnames dat ik ‘The Masked Singer’ zou winnen, maar ik was er zelf van overtuigd dat Loredana de winnaar zou worden. Die weddenschap heb ik dus wel verloren (lacht).»

HUMO Met je grote vocale bereik en indrukwekkende choreografie, leek je weinig last te hebben van het poezenpak.

DHONT «Het is allemaal gelukt dankzij de goede hulp van de productie en door veel te oefenen. Maar de eerste keer dat ik het pak aanhad, ben ik wel echt geschrokken. Alleen al die poezenstaart vormde een heel harnas dat rond mijn buik spande, terwijl ik mijn buik nodig heb om te zingen.

»De choreografie was soms ook spannend. Tijdens ‘Burlesque’ moest ik van een stoel springen en tijdens ‘Emotions’ moest ik op hoge hakken van een trap afdalen. Lastig, als je bijna niks kunt zien door je masker.»

HUMO Speurder Andy Peelman was bij elk van je optredens zo onder de indruk dat hij er bijna aan onderdoor leek te gaan. Ik kan me voorstellen dat je meer positieve reacties hebt gehad?

DHONT «Ja, maar het was een beetje dubbel omdat ik niks mocht zeggen. Dan stuurden mensen mij lieve complimenten als ‘heel mooi gedaan’, waarna ik rond de waarheid moest dansen. Vanaf vanavond mag ik dan eindelijk alle reacties echt in ontvangst nemen. En sorry hè, aan alle mensen tegen wie ik heb gelogen.»

HUMO De maandenlange geheimhoudingsplicht is eindelijk voorbij. Ik hoorde dat jullie zelfs in geheime auto’s naar de opnames moesten komen.

DHONT «Bij de studio stonden vaak al fans van het programma te wachten aan de poort. Dus ik sprak af aan een carpool met een taxichauffeur die de ‘Don’t talk to me’-outfit bij zich had. Ik kleedde me om in de auto en dan moest ik die outfit aanhouden tot ik echt in onze privéruimte was.»

Beeld VTM

HUMO Voor de mensen die je nu pas leren kennen, de iets oudere Humo-lezer bijvoorbeeld: je carrière heeft in korte tijd een hoge vlucht genomen.

DHONT «Alles is begonnen met de Ketnetreeks ‘#LikeMe’ waarin ik een hoofdrol speelde, daarna heb ik muziek met Regi gemaakt en nu ben ik solo gegaan. Dat is allemaal in twee jaar tijd gebeurd, dus ja, heel snel allemaal.»

HUMO En ondertussen scoorde je meerdere hits, verkoop je een Lotto Arena uit, doe je mee aan ‘Liefde voor muziek’ en is er ook nog een platendeal in Duitsland.

DHONT «Het is superleuk allemaal. Als kind was het altijd al mijn enige droom om zangeres te worden en ik heb die droom nooit opgegeven.»

HUMO Nog iets dat je in die droom meeneemt uit het ‘Masked Singer’-avontuur?

DHONT «Na ‘The Masked Singer’ ben ik minder bang om me tijdens mijn eigen optredens volledig te geven op een podium. Als ik het in een pak durf, moet ik het ook zonder pak kunnen.

En het programma heeft me geholpen mijn perfectionisme wat te overwinnen. Uiteindelijk is het belangrijker dat ik plezier in het optreden heb, dan dat ik zit te tobben of ik een keertje een verkeerde beweging heb gemaakt. Het publiek komt toch vooral om een leuke avond te hebben en ze weten ondertussen ook dat ik geen Robot ben (lacht).»

Camille in de Lotto Arena op 5.11.22, tickets via GRACIALIVE.BE

Konijn Conner Rousseau: ‘Mijn werk heeft er niet onder geleden’

Konijn Beeld VTM

Het tweede seizoen van ‘The Masked Singer’ kende behoorlijk wat verrassende ontmaskeringen, maar het verbaasde ons dan weer nauwelijks dat tussen de deelnemers ook Vooruit-voorzitter Conner Rousseau schuilging. Wel kras: als Konijn wist hij een finaleplaats te veroveren naast professionele zangeressen Loredana en Camille Dhont.

Conner Rousseau «Dat was inderdaad zeer onverwacht. Toen ik zag welke ervaren zangers meededen, had ik echt niet gedacht dat ik het zo ver ging schoppen. Al ging het natuurlijk niet alleen om de zangprestatie, maar ook om het tot leven brengen van je personage. Dat laatste heb ik wel gedaan met Konijn.»

HUMO Lijkt het personage Konijn op Conner?

ROUSSEAU «Als ik uitga en een glas gedronken heb, durf ik weleens te dansen en onnozel te doen. Ik werk hard, maar net als Konijn maak ik ook graag plezier en neem ik mezelf niet al te serieus. Alleen het patsergedrag herken ik minder bij mezelf.»

HUMO In het vorige seizoen zagen we een hevig zwetende Bart Tommelein uit een monsterpak komen. Was dat het moment waarop je dacht: dát wil ik ook?

ROUSSEAU «Ik heb het eerste seizoen niet gezien, maar ik heb wel lang getwijfeld om mee te doen. Tot ik uiteindelijk dacht: why not? Een belangrijke voorwaarde was dat mijn werk er niet onder zou lijden, maar de productie heeft goed rekening gehouden met mijn agenda: ik heb geen enkele vergadering gemist.

»Zoals het cliché luidt: je krijgt meer spijt van de dingen die je niet doet dan de dingen die je wel doet.»

HUMO En het cliché bleek te kloppen?

ROUSSEAU «Ja, ik heb me erg geamuseerd, veel nieuwe mensen ontmoet en ook veel bijgeleerd. De zangcoach heeft me bijvoorbeeld geleerd om mijn stem beter te gebruiken, wat ook nog van pas komt als ik moet spreken op televisie of in het parlement.

»Ik heb wel onderschat bij hoeveel mensen ‘The Masked Singer’ leeft. Het was de afgelopen weken, naast de oorlog en de energiecrisis, hét gespreksonderwerp. Zelfs mijn oma, die nooit naar dit soort programma’s kijkt, zei: ‘Na al die miserie is het fijn om je verstand even op nul te zetten.’»

HUMO Gaat het Konijnkostuum straks mee op Vooruit-cam­pagne?

ROUSSEAU «Dat pak krijg ik niet mee naar huis, en maar goed ook. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen de dingen die ik doe als 29-jarige gast en wat ik uitdraag als politicus. Konijn heeft niets met politiek te maken.»

HUMO Al lijkt de politiek de plaats bij uitstek waar mensen ontmaskerd worden.

ROUSSEAU «Ik ben al bij alle partijen op mensen gebotst die hun woord niet hielden. Geregeld hoor ik politici iets zeggen tijdens vergaderingen om hen vervolgens op tv het tegenovergestelde te horen beweren. Iedereen in de regering is nu bijvoorbeeld plots voor de btw-verlaging op energie, terwijl sommigen die achter de schermen keihard wilden blokkeren. Ik ga geen namen noemen, maar dan denk ik: hier vallen de maskers af.»

Ridder Loredana: ‘Telkens een nieuw excuus’

Beeld VTM

Vroeg of laat ontstond er online consensus over vrijwel elke deelnemer aan ‘The Masked Singer’. Behalve dan over Ridder, daar bleef het tot aan de ontmaskering spannend. Zitten we dan klaar met ons lijstje vragen voor Clara Cleymans, terwijl we Loredana aan de lijn krijgen.

Loredana De Amicis «Ja, het was echt zoeken naar Ridder en uiteindelijk was dat ook het doel van het programma. Nu, mijn fans, vrienden en familie hadden het eigenlijk wél meteen door. Vanaf mijn eerste noot kreeg ik volop berichten binnen en ook Pat (Krimson, man en dj, red.) werd overladen.»

HUMO Was hij vanaf het begin op de hoogte?

LOREDANA «Omdat hij ook mijn manager is en onze agenda beheert, was het onmogelijk om tegen hem te zwijgen. Als hij op pad ging zonder mij, omdat ik opnames had voor het programma, moest hij ook telkens een nieuw excuus verzinnen. ‘Ze is nu in de studio aan een liedje aan het werken,’ dat soort dingen.»

HUMO Vorig jaar zong jouw naam ook al rond bij het programma.

LOREDANA «Toen verdachten mensen mij ervan de Koningin te zijn en kreeg ik ook al veel reacties. Dit jaar was dat alleen maar meer, en werden we ook voortdurend aangesproken: van passagiers in het vliegtuig tot een verpleegster in het ziekenhuis. Dat was niet altijd makkelijk, want ik lieg niet zo graag, dus ik ben blij dat ik er nu eindelijk vanaf ben (lacht).»

HUMO Wat ik me al het hele programma afvraag: wat doen die bodyguards continu op het podium?

LOREDANA «Ik zag bijna niets in mijn pak, enkel de persoon die recht voor me staat. Dus die bodyguards zijn nodig om je te begeleiden naar je plek op het podium. Gelukkig maar, anders zou ik er zeker afgetuimeld zijn.»

HUMO Verder wel een mooi pak hè, die Ridder.

LOREDANA «De eerste keer dat ik erover hoorde, leek het me nogal een mannelijk pak. Maar toen ik het voor het eerst zag was ik meteen verkocht door de mooie gouden kleur en alle kleine details. Het was ook wel een strak pak waarin je weinig zuurstof had, dus ik was blij dat ik al voor de opnames een goede conditie had.

»Als ik eenmaal aan mijn optredens begon, was ik ook wel zo gefocust om mijn best te doen dat ik alle ongemakken even vergat. Je zit ook in een soort cocon: vanaf het moment dat je dat pak aandoet, mag je met niemand meer een woord wisselen.»

HUMO Sta je de komende tijd nog vaak op het podium?

LOREDANA «Ja, we hebben een mooie agenda voor 2 Fabiola de komende tijd en ik heb ook al een paar solo-optredens gepland staan. Na veel te lang stil te hebben gezeten, gaan we er komende tijd weer tegenaan knallen.»