Milton Riche (Max) uit ‘Liefdestips aan mezelf’: ‘Néé, ik ben geen player’

‘Liefdestips aan mezelf’ was al eventjes te zien op GoPlay, maar wordt vanaf nu ook op de reguliere televisie uitgezonden. Vanavond kan u op Play4 terecht om te kijken naar de eerste aflevering. De reeks is gebaseerd op de jeugdroman van Sylvia Van Driessche, en Gloria Monserez speelt daarin de hoofdrol. Eerder sprak Humo met Milton Riche, die u misschien wel kent van ‘Season of Sex’. Hij speelt cool boy Max.

Oorspronkelijk verschenen op 23 januari 2023.

MILTON RICHE «De reeks gaat over Olivia, gespeeld door Gloria Monserez, die noodgedwongen bij haar vader moet intrekken. Hun band is niet al te best, en intussen struggelt ze ook nog met de liefde. Alles komt aan bod: zoeken naar je identiteit, mentaal welzijn, flirten, jong zijn, experimenteren... Iedereen zal zich erin kunnen herkennen.»

HUMO Olivia laat haar oog vallen op Max. Op jou, dus.

RICHE «Max was een geweldige rol om te spelen. Hij staat vrij ver van me af: ik was geen player op de middelbare school, en dat ben ik nog altijd niet. Max is ook niet altijd zo stoer als hij zich voordoet: hij is van het type ‘grote mond, klein hartje’. Zoals achter elke façade wel een verhaal schuilt.

»‘Liefdestips aan mezelf’ was mijn eerste professionele productie, wat het voor mij natuurlijk extra speciaal maakte. Ik ben vorig jaar gestopt met mijn dramaopleiding omdat ik wilde werken en ervaring opdoen: tot dan toe had ik alleen maar in kortfilms voor studenten gespeeld.»

HUMO Je zat toch ook in ‘Season of Sex’, dat al even te bekijken is op VRT MAX?

RICHE «Ja, maar dat is opgenomen ná ‘Liefdestips aan mezelf’. Het is gewoon eerder uitgekomen.»

HUMO In ‘Season of Sex’ gaat een twintiger op zoek naar goeie seks. In ‘Liefdestips aan mezelf’ ook. Zit er nu al een rode lijn in je carrière?

RICHE (lacht) «Ik hoop van niet. Ik heb beide reeksen heel graag gedaan, maar het is niet dat ik voortaan enkel nog producties in die stijl wil doen. Ik ben trouwens ook bezig met een theaterproductie, samen met singer-songwriter Zachary Bloemperk. We hebben een concept uitgewerkt waarbij we jonge kunstenaars uitnodigen in de salon bij iemand thuis, om hun afgewerkte én onafgewerkte projecten te tonen. Ik ben met Zach ook een stuk aan het schrijven dat we tijdens één van die ‘Salons’ gaan brengen, en daarna – hopelijk – ook in een theater.»

HUMO Maar eerst dus ‘Liefdestips aan mezelf’.

RICHE «Ik ben zelf heel benieuwd, ik heb de afgewerkte beelden nog niet gezien. Ik kan wel al zeggen dat je niet meteen droog realisme moet verwachten. De serie is innovatief, ze speelt zich af in een soort andere dimensie, een aparte leefwereld. Kijk vooral zelf: het is fantastisch gedaan.»