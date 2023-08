Minder dan een jaar wachten op het derde seizoen van ‘Heartstopper’? Het zou kunnen

Zapman met het laatste nieuws uit televisieland.

Het tweede seizoen van de populaire tienerreeks ‘Heartstopper’ staat nog geen week op Netflix, maar fans kunnen nu al uitkijken naar het vervolg. De reeks, over twee tienerjongers die verliefd worden, is een adaptatie van de stripromans van Alice Oseman en werd meteen na de release van het eerste seizoen in april 2022 een hit. Het vervolg liet dus een jaar en vier maanden op zich wachten, maar Oseman, ook producer van de reeks, verklapt aan The Hollywood Reporter dat het derde seizoen er wellicht sneller zal komen: ‘We zijn al bezig met schrijven. We willen ervoor zorgen dat fans niet lang hoeven te wachten.’ Onze Man zal blij zijn!