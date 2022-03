Miserie trekt kijkers, of ze nu wordt geregisseerd door Poetin of Tom Lenaerts

‘Oekraïne 12-12’ (★★★½☆) bracht niet alleen veel geld op, de show werd ook druk gevolgd.

Al moeten we er bij zeggen dat de drie programma’s die vorige week op Eén, VTM en Play4 liepen - ‘De jaren 80 voor tieners’ (★★★★☆), ‘Paradijs zoekt personeel’ (★★☆☆☆) en ‘Don’t worry be happy’ - toen samen 1.306.457 kijkers hadden: zowat een kwart miljoen Vlamingen liet het benefiet dus aan zich voorbij gaan en keek liever op Canvas naar AA Gent - PAOK Saloniki (334.000) of volgde - en daar hebben we dan toch ook respect voor - de hele avond lang doodleuk Premier League Darts op VTM2 (67.000).

De finale van ‘Twee Zomers’ (★★☆☆☆) kwam uit op ruim 1 miljoen, waarmee de reeks niet eens zoveel moest inleveren in vergelijking met de start (1.225.814). Controversieel of niet: de Vlaming nuttigt zijn dramaseries toch het liefst op de ouderwetse manier, a rato van één aflevering per week.

Ook aan het slot toe: ‘Andermans zaken’ (★★★★☆), dat slechts voor de tweede keer dit seizoen niet boven het miljoen ging, en ‘De Verhulstjes’ (★★★½☆), waar de finale met 353.025 kijkers een flinke duik maakte tegenover de eerste aflevering (513.092‏).

Goed begonnen: ‘Restaurant Misverstand’ (★★★★☆) dat het met ruim 800.000 kijkers op woensdagavond een stuk beter deed dan ‘Niets gaat over’ (★★★★☆) (570.201) een week eerder. Buiten de top 25: ‘Café De Mol’, dat alvast 271.628 opwarmde voor de start van het echte werk, en ‘Blind Gekocht, Jaren Later (★★★☆☆) (157.000).

De top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 11 tot en met donderdag 17 maart. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld)

1 CHATEAU PLANCKAERT EEN 1.333.044‏

2 THE MASKED SINGERVTM1.316.339‏

3 THUIS EEN 1.084.017‏

4 HET JOURNAAL (19U) EEN 1.076.234‏

5 OEKRAINE 12-12 EEN/VTM/PLAY4 1.075.741

6 TWEE ZOMERS EEN 1.046.443‏

7 ANDERMANS ZAKEN EEN 997.615‏

8 IEDEREEN BEROEMD EEN 965.309‏

9 SPORTWEEKEND EEN 911.538‏

10 RESTAURANT MISVERSTAND EEN 814.328

11 HET NIEUWS (19U) VTM 800.219‏

12 BLOKKEN EEN 745.160‏

13 DE KEMPING EEN 695.589‏

14 DE VERRADERS VTM 663.792‏

15 FAMILIE VTM 644.430‏

16 BOER ZKT VROUW VTM 584.958‏

17 LOSLOPEND WILD EEN 573.734‏

18 HET JOURNAAL (13U) EEN 533.710‏

19 PANO EEN 526.811

20 COMEDY TOPPERS VTM 519.095‏

21 FIRST DATES EEN 516.660‏

22 FC DE KAMPIOENEN EEN 515.844‏

23 PARIJS-NICE EEN 453.306‏

24 HET JOURNAAL LAAT EEN 447.046

25 DAGELIJKSE KOST EEN 433.374