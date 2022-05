Misschien moet Patje die koptelefoon ook eens óp zijn oren zetten: de drie beste en slechtste covers uit ‘Liefde voor muziek’

Vanavond kunt u kijken naar de traditionele terugblik-aflevering van ‘Liefde voor muziek’. Wij hebben voor u alvast alle gebrachte nummers op een ladder gezet en presenteren de hoogste en laagste drie sporten.

Muziek om lief te hebben

‘Deze is voor mij’ - Ozark Henry

Alleen al voor de toevoeging van de melodische ‘yeah’ krijgt deze cover een tien. Voor het eerst in het Nederlands, maar nog steeds enorm ‘Ozark Henry’ deed hij met ‘Deze is voor jou’ exact wat een cover moet doen: eren, interpreteren en naar een hoger niveau tillen. Overigens is het uiteindelijk zijn achtergrondzangeres die, zelfs zonder ooit scherp in beeld te komen, de show steelt.

‘Gold plated love’ - Davina Michelle

Inderdaad: in elk nummer dat Davina Michelle bracht, was de grootste gimmick haar klok van een stem, maar in dit geval was de kerktoren te klein om ze te behuizen. Met een miljoen views is ‘Gold plated love’ terecht de meest bekeken cover op YouTube van dit seizoen.

‘Hey jij’ - Camille

Terwijl de rest van de aflevering rond Koen Buyse eerder voor een verveelde geeuw dan een emotionele traan vroeg, was Camille de enige van de artiesten die Zornik zelfs met een eigen twist in haar waarde laat. In haar cover van ‘Hey girl’ haalt Camille halverwege de gitaar van haar papa boven, die ze speciaal heeft leren bespelen voor de gelegenheid. Dat is inzet. Dat is willen. Dat is bakken vol talent.

Technisch gezien muziek

Lekker blijven hangen - Margriet Hermans

Memorabel? Grappig? Sfeermakend? Driemaal check. Goed? Goh, dat is een ander paar mouwen. Margriet’s deelname aan ‘Liefde voor muziek’ heeft de doel van de titel net gemist en vooral de ‘Liefde voor Margriet Hermans’ aangewakkerd, want hoewel ‘Lekker blijven hangen’ niet in de reguliere zomerhitlijsten naast Harry Styles en S10 zal staan blinken, tovert de locomotief-danspas wel een brede glimlach op ieders gezicht.

Dit is voor jou - Suzan en Freek

Mooi hoor, dat Suzan & Freek zo perfect in harmonie kunnen zingen. Maar voor deze legendarische song die al meer dan tien jaar de Belgische muziek tekent, hadden we gehoopt om een keer niet in slaap gewiegd te worden.

Cowboys - 2 Fabiola

Persoonlijk zouden we nooit Margriet Hermans in de dj-booth van de Carré zetten en kan een doordeweeks mattiné-optreden van Patje Krimson en Loredana in het lokale cultuurcentrum ons ook gestolen worden en dus is een ding duidelijk: deze cross-over was nog ambitieuzer dan ‘Avengers: endgame’. Soms brengt ambitie op, soms creëert het ‘Cowboys’ van 2Fabiola. Misschien moet Patje die koptelefoon ook eens óp zijn oren zetten.