Misschien wel het spannendste moment in ‘Waarheid, durven of doen’ op VTM was toen Mathias Vergels een biertje morste

Waanzinnig leuke avond gehad. We zaten met vier BV’s in de Orangerie in Kortrijk voor een spelletje ‘Waarheid, durven of doen’ voor VTM. Het was er behoorlijk gezellig ingericht. ‘Leuke ideeën voor de tuin hier,’ zei Astrid Coppens. ‘Ja, klopt, ik heb dan wel geen tuin, maar kom,’ zei Mathias Vergels. Hij morste bij het inschenken van zijn bier, maar bij het biertje voor Julie Vanloo ging het al veel beter. Julie vertelde dat ze vlakbij woonde, dus dat was gemakkelijk. Niels Albert kende Julie helemaal niet, maar dat was niet zo erg.

Tijdens de avond konden we keien verdienen als we een antwoord gaven op vragen of als we opdrachten uitvoerden. Zo moesten we een piñata kapotslaan, maar eerst moesten we samen kijken naar een TikTokfilmpje waarin iemand anders een piñata kapotsloeg. Daarna was er een opdracht waarbij we voorwerpen moesten uitbeelden, maar eerst moesten we kijken naar een TikTokfilmpje waarin andere mensen voorwerpen aan het uitbeelden waren. We hebben onder andere een spons, een schaar en een rolletje plakband uitgebeeld.

Astrid had een soepje gemaakt met bamboestengels. Julie hield niet zo van de Aziatische keuken, maar deze soep vond ze wel lekker. Zelf had Julie gehaktballen gemaakt en Niels deed iets met gamba’s. Mathias had chocomousse gemaakt. Dat vertelde hij wel drie keer, maar aan het eind was hij het nog bijna vergeten op te dienen. Tussendoor hadden we een gesprek over in de gevangenis zitten en we hadden soms tijd om op onze telefoon te kijken.

De burgemeester van Kortrijk kwam nog langs met een heleboel streekgerechten, zoals bier, taart en praline. We kregen een blinddoek om en moesten dan raden wat de namen van de producten waren. Mathias dacht dat het biertje een Omer was, maar de burgemeester zei dat het fout was. ‘Ik ga jullie helpen,’ zei ze, ‘het begint met ‘Martha’.’ We wisten het toen nog steeds niet en dus heeft ze het maar verklapt: ‘Martha Sexy Blond.’ Dat hadden we ook wel kunnen raden natuurlijk.

Aan het einde van de avond moesten we een alcoholtest doen. Wat denk je? Niemand had veel gedronken. Daarna kwam nog de dilemmadoos op tafel. Daarin zaten pittige dilemma’s zoals ‘Ochtendmens of avondmens’. Bij het dilemma ‘Bekend zijn of volledig anoniem door het leven gaan’ ontvouwde zich een gesprek over wie nu eigenlijk de bekendste van de bekende Vlamingen onder ons was. Dat was Astrid. Ik durf ook wel te zeggen dat bij de 96 BV’s die aan dit programma meedoen, en de 92 BV’s die vorig seizoen meededen, dus bij die opgeteld 188 BV’s, Astrid toch zeker in de top 50 van bekendheid zit.

Het was de sfeer, denk ik, het gebrek aan een interviewer waardoor het allemaal zo gemoedelijk ging tussen ons. In dit programma kan het weleens een klein beetje schuren. In het eerste seizoen was er Riadh Bahri, die opbiechtte dat hij als tiener hevig verliefd was op zijn tafelgenoot Kürt Rogiers. En er was de spanning in het gezicht van Koen Wauters toen Conner Rousseau hem vertelde soms berichtjes te sturen naar zijn 17-jarige dochter Zita. Maar meestal, en zeker bij ons, gebeurden zulke dingen gelukkig niet. We hingen op banken, we hingen in stoelen en de gesprekken spoelden gezapig over ons heen.

Net toen ik dacht dat de bodem van ons gezwets nu toch wel eens zichtbaar zou kunnen worden, kwam er nog ene Vincent langs om onze toekomst te voorspellen. Hij trok voor iedereen een paar kaarten waarop munten, bedelaars en koningen afgebeeld stonden en vertelde daarbij niet wat het precies betekende. Hoe dan ook, Mathias kreeg veruit de slechtste kaarten toebedeeld. Hij trok een kaart van rouw, een kaart van armoede en een kaart van ziekte en bedrog. Ach, hij bleek uiteindelijk wel de meeste keien verzameld te hebben in het spel, dus hij mocht zichzelf de winnaar noemen. Daarna moesten we nog de afwas doen. Niet echt natuurlijk, want toen gingen de camera’s uit en gingen we weer naar huis. Echt, de avond is voorbijge-vlo-gen!