Al sinds 2019 levert ‘For all mankind’ - het derde seizoen is nu op AppleTV+ bijna aan de finale toe - bijzonder hoogstaande televisie af en al even lang wordt de reeks grandioos genegeerd door de Emmy Awards: ook voor de uitreiking die in september plaatsvindt hoeven makers noch acteurs hun beste kostuum of mooiste galajurk uit de kast te halen. Mocht er een prijs voor meest miskende serie van het moment bestaan, zou dit ruimtevaartdrama die alvast niet kunnen mislopen.

Voor wie het nu op Mars hoort stormen, eerst even wat uitleg. ‘For all mankind’ is een sciencefictionreeks die zich paradoxaal genoeg in het verleden afspeelt, in een wereld die erg goed op de onze lijkt. Het verhaal begint op 26 juni 1969, de dag waarop er voor het eerst een man op de maan wandelt. Geen Amerikaan weliswaar maar een Rus, kosmonaut Alexei Leonov, die de Sovjet-Unie een nieuwe en felbevochten overwinning in de race naar de ruimte bezorgt en de Verenigde Staten vernederd achterlaat. Van daaruit ontwikkelt zich een alternatieve geschiedenis van de laatste decennia van de twintigste eeuw, en dan vooral van hoe de triomf van de communisten haar weerslag had op de Koude Oorlog, het politieke leven in de Verenigde Staten en de ontwikkeling van de NASA en de ruimtevaart.

Elk nieuw seizoen springt ‘For all mankind’ een decennium vooruit in de tijd, en bij de start van jaargang drie zijn we aanbeland in de jaren 1990. De Sovjet-Unie is, mede dankzij de successen van het ruimtevaartprogramma, nog niet in elkaar geklapt en Michaël Gorbatsjov is nog steeds de sterke man achter het IJzeren Gordijn. Bill Clinton doet wel een gooi naar het presidentschap in de VS alleen neemt hij het niet op tegen George Bush sr, maar tegen Ellen Wilson, een voormalig astronaute en een ware heldin bij het Amerikaanse volk. Maar seizoen drie draait vooral rond een nieuwe ‘space race’, dit keer richting Mars, dat dankzij de snelle ontwikkelingen op het gebied van raketbrandstoffen binnen handbereik van de mensheid ligt. In deze wedstrijd gaat echter niet alleen meer tussen de VS en de Sovjet-Unie, ook een privébedrijf genaamd Helios werpt zich in de strijd, zodat er een paar afleveringen ver drie ruimtetuigen tegelijk worden afgeschoten.

In tegenstelling tot wat Eddy Wally ons indertijd liet geloven is het in het heelal niet alle dagen carnaval, zoveel maakt ‘For all mankind’ ook nu weer duidelijk: een ruimtehotel krijgt de brokstukken van een Noord-Koreaanse raket over zich heen, twee gigantische schepen botsen op weg naar Mars, ruimtevaarders worden verpletterd, de oneindige ruimte ingezogen of bedolven onder een zandstorm. Al komt het meeste gevaar eigenlijk van de mensen zelf, van opportunisten die denken aan het geldelijk of politiek gewin dat te halen valt bij de kolonisering van Mars. Deze reeks is echter veel meer dan een spectaculaire en soms nagelbijtend spannende thriller ‘in space’. Het is ook een spionageserie, waarin twee grootmachten elkaar op allerlei manieren in de gaten houden en de loef proberen af te steken, en een persoonlijk drama over de buitengewone mensen die in de ruimte én achter de knoppen in het commandocentrum grenzen verleggen.

‘For all mankind’ draagt dus veel verschillende ruimtehelmen maar de scenaristen laten, in tegenstelling tot de astronauten die de Rode Planeet moeten veroveren, opmerkelijk weinig steken vallen. Kortom, wees niet zoals de mensen die de Emmy’s uitreiken en geef deze vaak briljante brok tv een kans.