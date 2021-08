Moet ‘De Slimste Mens’ het tijdrekken verbieden? Quizelement ligt onder vuur in Nederland

Zapman met het laatste nieuws uit televisieland.

Tijdrekken in het finalespel van ‘De Slimste Mens’, zodat jouw tijd nèt onder die van de tegenstander zakt en jij de volgende vraag mag beantwoorden. In België is het de gebruikelijke strategie van elke goede deelnemer, maar bij onze noorderburen wordt de speeltechniek minder gewaardeerd. ‘Onsportief’, irritant’ en ‘triest’, zo klonken de commentaren op Twitter toen een kandidate vorige week 39 seconden lang geen antwoord gaf en daarmee het slotspel won. ‘Gemeen hè,’ zei de Nederlandse presentator Philip Frederiks in de uitzending.

Online en in de media werd vervolgens massaal opgeroepen tot het veranderen van de spelregels. In het programma ‘RTL Boulevard’ reageerde presentator Freriks uiteindelijk door te zeggen dat de programmamakers de huidige regels willen behouden: “Het zijn de spelregels en het is een spel waarbij tactiek soms heel belangrijk kan zijn.”

Ook de Nederlandse comedian Lisa Loeb, die de finale van ‘De Slimste Mens’ afgelopen vrijdag won, vindt dat de huidige regels niet aangepast hoeven worden: “Nu worden mensen boos op kandidaten omdat ze het spel spelen zoals ze het ooit bedacht hebben.” De finale trok in Nederland 2 miljoen kijkers.

Nieuwe trailer van ‘Dexter: New Blood’

Acht jaar na de seriefinale keert uw favoriete seriemoordenaar in november terug voor een nieuwe serie. Het nieuwe verhaal speelt zich ook een kleine tien jaar na de finale af en de tien afleveringen zouden ongeveer twee weken uit het leven van Dexter Morgan vertellen. Uit de trailer blijkt dat zus Debra Morgan eveneens terugkeert in de serie. Waar de nieuwe afleveringen te zien zullen zijn bij ons, is nog wat onduidelijk, de eerdere seizoenen zijn te zien op Amazon.