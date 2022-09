Mogen we dat nog, daten met je broer of zus? Volgens Netflix alvast wel!

Opnieuw volgt de ene middelmatige miniserie de andere op: ‘Devil in Ohio’ neemt in de Netflix-top 10 de fakkel over van ‘Echoes’.

De niet zo griezelige horrorreeks over een moeder die een meisje uit een satanische sekte in huis neemt, sprong na de release vorige vrijdag op een paar dagen tijd naar de eerste plaats en bleef daar de rest van de week staan. Uit de top drie kan enkel ‘The Sandman’ standhouden: ‘Echoes’ tuimelt van één naar zeven en ‘Me Time’ - vorige week op drie - verdwijnt zelfs helemaal uit de lijst.

'Devil in Ohio'. Beeld Netflix

In de rangschikking van meest bekeken films op Netflix moet ‘Me Time’ twee nieuwe titels laten voorgaan: ‘Love in the villa’, een romantische komedie over een vrouw die bij aankomst in Italië ontdekt dat haar vakantieverblijf ook door een cynische maar knappe vreemdeling werd geboekt - benieuwd hoe dat afloopt - en de thriller ‘I came by’, waarin een graffitikunstenaar inbreekt bij een vroegere rechter en in diens kelder een schokkende ontdekking doet.

Ook twee nieuwe series deze week: het realityprogramma ‘Dated and Related’, waarin broers en zussen op een exotisch eiland samen aan het daten slaan - niet met elkaar, gelukkig - en de Israëlische misdaadreeks ‘Black Space’. Voor ‘Kleo’ en ‘Never have I Ever’ zit het verblijf in de top 10 erop.

De Netflix-top 10 van vrijdag 9 september

1 ‘Devil in Ohio’ (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

2 ‘The Sandman’ - seizoen 1 (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

3 ‘Partner Track’

4 ‘Donde hubo fuego’

5 ‘Love in the villa’

6 ‘Dated and Related’

7 ‘Echoes’ (lees hier onze ★1/2☆☆☆-recensie)

8 ‘Stranger Things’ - seizoen 4 (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

9 ‘Black Space’

10 ‘I came by’